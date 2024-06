Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Fuß­ball­ju­bel ende­te schmerzhaft

Am Frei­tag­abend kam es in Erlan­gen im Stadt­teil Büchen­bach zu einer Hun­de­at­tacke. Ein 41-jäh­ri­ger Erlan­ger schau­te sich zu Hau­se in sei­ner Woh­nung im Fern­se­her das Euro­pa­mei­ster­schafts­fuß­ball­spiel Deutsch­land – Schott­land an. Als er ein gefal­le­nes Tor laut­stark beju­bel­te erschrak sich sein 7‑jähriger Schä­fer­hund der­art dar­an, dass die­ser außer Kon­trol­le geriet. Der Schä­fer­hund biss dem Mann unver­mit­telt ins Gesicht und in bei­de Hän­de. Der alar­mier­te Ret­tungs­dienst ver­sorg­te den schwer ver­letz­ten Hun­de­hal­ter vor Ort und ver­brach­te ihn anschlie­ßend zur wei­te­ren Behand­lung in ein Krankenhaus.

Der Schä­fer­hund konn­te nach dem Vor­fall beru­higt wer­den und in der Woh­nung verbleiben.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch

- Fehl­an­zei­ge -