Vom 14. bis 16. Juni 2024 fin­det in Kulm­bach die bereits drit­te Auf­la­ge des Spar­tan Race Trifec­ta Weekends Kulm­bach statt. Um für einen rei­bungs­lo­sen Ablauf die­ses Renn­wo­chen­en­des mit bis zu 4.000 Sport­le­rin­nen und Sport­lern aus aller Welt zu sor­gen, kommt es zu Fahr­plan­än­de­run­gen bei den Kulm­ba­cher Stadt­bus-Lini­en am Renn­wo­chen­en­de. Die Stadt Kulm­bach bit­tet hier um Verständnis.

Lini­en 1301 bis 1304:

Ab Frei­tag, 14. Juni 2024, ab 14:00 Uhr bis ein­schließ­lich Sonn­tag, 16. Juni 2024, wer­den die Lini­en 1301 bis 1304 nur ab bzw. bis zum Zen­tra­len Omni­bus­bahn­hof (ZOB) ver­keh­ren. Eine Wei­ter­fahrt der Gäste in die Innen­stadt ist auf­grund der Sper­run­gen nicht mög­lich. Die Hal­te­stel­len „Klo­ster­gas­se“ und „Stadthalle/Dr.-Stammberger-Halle“ wer­den nicht bedient.

Linie 1305:

Dar­über hin­aus ver­kehrt am Frei­tag, 14. Juni 2024, ab 14:00 Uhr die Linie 1305 (mit Hal­te­stel­le Plas­sen­burg) ab ZOB – Hal­te­stel­le „Klo­ster­gas­se“ – über „Schieß­gra­ben“ – „Plas­sen­burg“ – „Höl­le“ – über „Fischer­gas­se“ – zurück zum ZOB. Ach­tung! Die An- und Abfahrt der Hal­te­stel­len „Obe­re Stadt“ und „Stadthalle/Dr.-Stammberger-Halle“ muss hier lei­der ent­fal­len. Am Sams­tag, 15. Juni 2024, und Sonn­tag, 16. Juni 2024, ver­kehrt die Linie 1305 (mit Hal­te­stel­le Plas­sen­burg) nur ein­ge­schränkt. Fahr­gä­ste wer­den zu den Zeit­la­gen „um halb“ (8:30 Uhr / 9:30 Uhr / 10:30 Uhr etc. bis 16:30 Uhr) ab ZOB beför­dert, mit je 4 Minu­ten spä­te­rer Abfahrt ab Hal­te­stel­le „Klo­ster­gas­se“ (also 8.34 Uhr / 9:34 Uhr bis 16:34 Uhr). Auch hier ist zu beach­ten: Bei der Rück­fahrt der Linie 1305 ab der Plas­sen­burg kann der Aus­stieg nur am ZOB in Kulm­bach erfol­gen. In die­sem Zusam­men­hang weist die Stadt Kulm­bach dar­auf hin: Die Muse­en auf der Plas­sen­burg haben wäh­rend des Spar­tan-Wochen­en­des regu­lär geöff­net – dies betrifft selbst­ver­ständ­lich auch die renom­mier­te „Pop Art meets Kulmbach“-Kunstschau in der Gro­ßen Hof­stu­be der Plas­sen­burg. Alle aktu­el­len Fahr­plan­än­de­run­gen für das Spar­tan-Wochen­en­de sind an den Hal­te­stel­len sowie auf www​.stadt​bus​-kulm​bach​.de nach­les­bar. Die Stadt Kulm­bach bedankt sich aus­drück­lich bei der Fir­ma Stadt­bus Kulm­bach GmbH für die Umpla­nun­gen im inner­städ­ti­schen öffent­li­chen Nah­ver­kehr. Wie in den Vor­jah­ren haben auch der hei­mi­sche Ein­zel­han­del und die Gastro­no­mie in Kulm­bachs Innen­stadt zu ihren übli­chen Geschäfts­zei­ten geöff­net und freu­en sich auf ihre Kun­din­nen und Kunden.