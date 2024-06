Der Emp­fang, den die Stadt Wun­sie­del für ihre Neu­bür­ger aus­rich­tet, wird sehr ger­ne ange­nom­men. Selbst der Wet­ter­gott hat­te ein Ein­se­hen und so konn­te Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahov­nik sei­ne Gäste im Foy­er des Fest­spiel­thea­ters ohne Regen­schau­er will­kom­men hei­ßen. „Schön, dass Sie so zahl­reich erschie­nen sind und damit auch Ihr Inter­es­se an Ihrem neu­en Wohn­ort bekun­den“, begrüß­te Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahov­nik sei­ne Gäste. Die Gäste erfuh­ren viel Wis­sens­wer­tes über die Fest­spiel- und Ener­gie­stadt Wun­sie­del. Beson­ders die High­lights der Stadt, die Lui­sen­burg-Fest­spie­le sowie der Wun­sied­ler Weg Ener­gie, waren von gro­ßem Inter­es­se für die Anwe­sen­den. Aber auch die Tat­sa­che, dass viel getan wird, um die Stadt noch lebens­wer­ter und attrak­ti­ver zu gestal­ten, stieß auf freu­di­ge Reso­nanz. Die Mög­lich­keit zum per­sön­li­chen Gespräch mit dem Bür­ger­mei­ster und den anwe­sen­den Stadt­rä­ten wur­de von den Gästen ger­ne ange­nom­men. Beim anschlie­ßen­den Thea­ter­fest konn­ten sich die Neu­bür­ger auf die Sai­son der Lui­sen­burg Fest­spie­le einstimmen.

Das könn­te Sie eben­falls interessieren: Part­ner­städ­te in Wun­sie­del wie­der sicht­bar Die Wun­sied­ler haben sie ver­misst, die Wap­pen der Part­ner­städ­te auf dem Kreis­ver­kehr bei der Ede­ka. Im Zuge der sei­ner­zei­ti­gen Aufstellung… Bahn­hofs­park in Wun­sie­del wird auf­ge­wer­tet Die Stadt Wun­sie­del wer­tet in Koope­ra­ti­on mit dem Land­kreis, geför­dert im Rah­men des För­der­pro­jekts „Teil­ha­be über­all“ des Bun­des­in­nen­mi­ni­ste­ri­ums, den Wunsiedler… Hun­de­be­stands­auf­nah­me in Wun­sie­del Im Juni führt die Fir­ma Sprin­ger Kom­mu­na­le Dien­ste GmbH im Auf­trag der Stadt Wun­sie­del eine Hun­de­be­stands­auf­nah­me durch. Hier­für wer­den sämtliche…