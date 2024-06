Anläss­lich der Fei­er­lich­kei­ten zum 75. Geburts­tag des Grund­ge­set­zes lädt der Inte­gra­ti­ons­be­auf­trag­te des Land­krei­ses Coburg, Kanat Akin, zu einer Mati­née in die kultur.werk.stadt in Neu­stadt ein. Die­se star­tet am 30. Juni ab elf Uhr. Gestal­tet wird die Mati­née vom Blä­ser­quin­tett Opus45 gemein­sam mit dem bekann­ten Schau­spie­ler Roman Kniž­ka. Das Ensem­ble ist der­zeit mit sei­nem Pro­gramm zu „75 Jah­re Grund­ge­setz“ auf Tour­nee in ganz Deutsch­land unter­wegs. Die musi­ka­li­sche Lesung steht unter dem Mot­to „Eine mah­nen­de Lie­bes­er­klä­rung an das deut­sche Grund­ge­setz“. Dabei wird auch der Gleich­be­rech­ti­gungs­grund­satz (Art. 3 II GG) einem aktu­el­len Rea­li­täts­check unter­zo­gen; des­sen Ent­ste­hungs­ge­schich­te war zuvor bereits The­ma der eben­falls von Kanat Akin nach Neu­stadt gehol­ten Aus­stel­lung zu den „Müt­tern des Grund­ge­set­zes“. Das Kon­zert greift zunächst die Tätig­keit des Par­la­men­ta­ri­schen Rates auf, der im Jahr 1948 zusam­men­kam, um dem neu­en west­deut­schen Staat – der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land – eine demo­kra­ti­sche Ver­fas­sung zu geben. Die For­mu­lie­rung des Gleich­be­rech­ti­gungs­grund­sat­zes („Män­ner und Frau­en sind gleich­be­rech­tigt“) war damals ein gro­ßer Schritt. Wie aber schaut es heu­te mit der Umset­zung die­ses Grund­sat­zes aus? Dar­über hin­aus beleuch­tet die Ver­an­stal­tung ganz gene­rell denn wei­te­ren Weg des Grund­ge­set­zes seit sei­ner Ent­ste­hung. „Was ist sein Fun­da­ment? Wel­ches Erbe trat es an? Wel­che Bedeu­tung hat die­ses Fun­da­ment für uns heu­te?“, so lau­ten eini­ge der Fra­gen, denen sich das Blä­ser­quin­tett annimmt. Zu hören sind humo­ri­sti­sche, phi­lo­so­phi­sche und lite­ra­ri­sche Tex­te, aber auch Aus­zü­ge aus den Sit­zungs­pro­to­kol­len des Par­la­men­ta­ri­schen Rates, aus Brie­fen, Tele­gram­men und Zei­tungs­ar­ti­keln. Die Rezi­ta­ti­on über­nimmt Roman Kniž­ka. Die Musik – „mal kor­re­spon­die­rend, mal kon­tra­punk­tisch“, wie es auf der Home­page von Opus45 heißt – stammt unter ande­rem von Johann Seba­sti­an Bach, Lud­wig van Beet­ho­ven und Mau­rice Ravel. Opus45 grün­de­te sich bei einem Ber­li­ner Orche­ster­pro­jekt; dem Quin­tett gehö­ren Musi­ker der Ham­bur­gi­schen Staats­oper, des Beet­ho­ven Orche­sters Bonn, der NDR Radio­phil­har­mo­nie und dem BBV Sym­pho­ny Orche­stra Glas­gow sowie der bekann­te Schau­spie­ler Roman Kniž­ka an. Die­ser steht regel­mä­ßig für natio­na­le und inter­na­tio­na­le TV- und Kino­pro­duk­tio­nen vor der Kame­ra und spricht regel­mä­ßig auch Hör­bü­cher ein. Der Ein­tritt zur Mati­née ist frei. Inter­es­sier­te soll­ten sich jedoch vor­ab tele­fo­nisch unter 09566/80 86 89–24 oder per Mail an 75jahregrundgesetz@​gmail.​com anmelden.