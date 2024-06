Nicht nur die Bil­der des ver­hee­ren­den Hoch­was­sers in Tei­len von Süd­bay­ern hat man beim Schlag­wort Stark­re­gen im Kopf, auch Bam­berg war im Mai die­ses Jah­res bereits zwei Mal betrof­fen. So ver­wan­del­ten die über­flu­te­ten Unter­füh­run­gen der Mem­mels­dor­fer Stra­ße, Zoll­ner­stra­ße und der Nürn­ber­ger Stra­ße Bam­berg Ost zeit­wei­se in eine abge­schot­te­te Insel mit nur einer ein­zi­gen Ver­bin­dung zum Rest der Stadt. Durch die Kli­ma­über­hit­zung wer­den Extrem­wet­ter immer häu­fi­ger. Dazu gehört nicht bloß stei­gen­de Hit­ze, son­dern auch ver­mehr­te Stark­re­gen­er­eig­nis­se und dar­aus fol­gen­de Sturz­flu­ten. „Dar­auf müs­sen unse­re Kom­mu­nen bes­ser vor­be­rei­tet sein“, so die Bam­ber­ger Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Ursu­la Sowa und ver­weist dabei auf die Kar­te des baye­ri­schen Lan­des­amts für Umwelt (LfU). Hier kön­nen detail­lier­te Hin­wei­se für alle Orte in Bay­ern abge­ru­fen wer­den. Die mar­kier­ten Berei­che haben eine erhöh­te Über­flu­tungs­ge­fähr­dung, so auch die genann­ten Unter­füh­run­gen in Bam­berg. Wenn im Zuge des Bahn­aus­baus auch die Brücke über die Glei­se an der Pfi­ster­stra­ße zeit­wei­se gesperrt wer­den könn­te, wäre Bam­berg-Ost vom Rest der Stadt abge­schnit­ten. Aus Sowas Sicht feh­len im Frei­staat die finan­zi­el­len Mit­tel für einen effek­ti­ven Schutz vor Über­flu­tun­gen. „Der Hoch­was­ser­schutz des Frei­staats beschränkt sich auf Groß­pro­jek­te wie Pol­der, die sehr schwer rea­li­sier­bar und unfass­bar teu­er sind“, kri­ti­siert Sowa. „Wir Grü­ne machen uns vor allem für eine Ver­an­ke­rung der Kli­ma­an­pas­sung und damit Stär­kung der Prä­ven­ti­on in der Baye­ri­schen Bau­ord­nung stark. Das wol­len wir u.a. mit der Umbau­ord­nung errei­chen. Dazu gehö­ren z.B. Gebäu­de- und Grund­stücks­be­grü­nung im Sin­ne des „Schwamm­stadt­prin­zips“ oder der qua­li­fi­zier­te Frei­flä­chen­ge­stal­tungs­plan“, so Sowa als Mit­glied des Bauausschusses.