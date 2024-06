Im Jahr 1970 ließ sich der nie­der­län­di­sche Künst­ler Her­man de Vries im unter­frän­ki­schen Eschen­au nie­der. Seit damals streift er fast jeden Tag zu Fuß durch den Stei­ger­wald rund um das Dorf, den er sein gro­ßes Ate­lier nennt. Er kennt alle Wege und Flur­na­men, hat unzu­gäng­li­che Schluch­ten durch­wan­dert, kein Gestrüpp war ihm zu dicht. Auch auf sei­nen Rei­sen in fer­ne Län­der, die er mit sei­ner Frau Susan­ne bis vor weni­gen Jah­ren in den Win­ter­mo­na­ten unter­nahm, erkun­de­te er vor allem die Natur. Bis heu­te beob­ach­tet der 93-Jäh­ri­ge auf­merk­sam, was um ihn her­um geschieht, sam­melt die Din­ge, die ihm ins Auge fal­len, ord­net sie ein und prä­sen­tiert sie schließ­lich so, wie er sie gefun­den hat: Äste, Blät­ter, Kno­chen, Stei­ne, Erden, Grä­ser, ver­wit­ter­te Papie­re, Vogel­fe­dern – unauf­fäl­li­ge Din­ge, an denen die mei­sten Men­schen im All­tag acht­los vor­über gehen, die Her­man de Vries aber als schön emp­fin­det und die viel über ihre Umge­bung und über die Ver­gäng­lich­keit erzäh­len. Wie inten­siv sei­ne Kunst die Men­schen berüh­ren kann, war bei der Bien­na­le 2015 in Vene­dig zu erle­ben. Inmit­ten des Tru­bels strahl­te sei­ne Prä­sen­ta­ti­on im nie­der­län­di­schen Pavil­lon eine beson­de­re Ruhe und Klar­heit aus.

Die Aus­stel­lung im Kunst­raum Kes­sel­haus wid­met sich die­sem einen The­ma: was das drau­ßen-sein für Her­man de Vries bedeu­tet – für sein Leben und sei­ne Kunst. Gezeigt wer­den Wer­ke, die ihren Ursprung im Gar­ten und im Stei­ger­wald haben, aber auch Stei­ne aus aller Welt und – zum ersten Mal über­haupt – das mehr als 90-teil­i­ge „Jour­nal von Bah­rain“. Der Aus­stel­lungs­ti­tel „Umarmt von der Welt“ ist der Anfang eines Gedich­tes, das der Künst­ler vor weni­gen Jah­ren geschrie­ben hat. Im Rah­men des Begleit­pro­gramms fin­det am 4. August, 12 Uhr, im Kes­sel­haus eine „Rea­ding Per­for­mance“ statt. Her­man de Vries und Kura­to­rin Katha­ri­na Win­ter­hal­ter lesen Gedich­te von Her­man de Vries. Am 15. August kann man mit Katha­ri­na Win­ter­hal­ter auf den „Spu­ren“ von Her­man de Vries im Stei­ger­wald wandern.

Wann: 14. Juli bis 1. Sep­tem­ber 2024

Ver­nis­sa­ge 14. Juli um 12 Uhr

Wo: Kunst­ver­ein Bam­berg im Kunst­raum Kesselhaus

Unte­re Sand­str. 42 (Ein­gang am Lein­ritt) 96049 Bamberg

Öff­nungs­zei­ten: Fr 15–18 Uhr, Sa/​So/​Feiertag 11–18 Uhr. Ein­tritt frei.