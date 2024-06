Um die Ver­ei­ne und damit das bür­ger­schaft­li­che Enga­ge­ment im Rodach­tal zu unter­stüt­zen, ver­an­stal­tet die Initia­ti­ve Rodach­tal seit zwei Jah­ren eine kosten­lo­se Work­shop Rei­he zu rele­van­ten The­men im Ver­eins­be­reich. Am Diens­tag, 18. Juni 2024 fin­det um 18:30 Uhr der elf­te Work­shop der Rei­he „Ver­ei­ne stär­ken“ mit dem The­ma „Alles rund um die Ver­eins­sat­zung – Teil 2“ statt. Inter­es­sier­te haben die Mög­lich­keit, den Vor­trag vor Ort in der Alten Schu­le in Seß­lach zu besu­chen oder über einen Zoom-Link zu ver­fol­gen. Auch wer Teil 1 des Work­shops, der bereits im April statt­fand, nicht ver­fol­gen konn­te, kann am Teil 2 teil­neh­men. Zum Inhalt: Eine rechts­kon­for­me Sat­zung ist die Grund­la­ge eines jeden Ver­eins. Ent­spricht die Sat­zung nicht dem akti­ven Ver­eins­le­ben oder beinhal­tet for­ma­le oder recht­li­che Feh­ler, kann dies zu Haf­tungs­ri­si­ken für den Vor­stand bis zur Aberken­nung der Gemein­nüt­zig­keit füh­ren. In die­sem zwei­tei­li­gen Semi­nar erfah­ren die Teil­neh­men­den, wie sie selbst eine Sat­zung eines steu­er­be­gün­stig­ten Ver­eins mit allen not­wen­di­gen Ele­men­ten erstel­len kön­nen. Zum Semi­nar gibt es par­al­lel ein Skript mit For­mu­lie­rungs­bei­spie­len, die im Nach­gang zur Schu­lung hel­fen zu jedem Pas­sus die rich­ti­ge und rechts­si­che­re Wort­wahl zu fin­den. Die Refe­ren­tin: Petra Ober­beck ist als Rechts­an­wäl­tin in Mann­heim tätig und bereits seit vie­len Jah­ren auf Ver­eins­recht und das Recht gemein­nüt­zi­ger Organisationen

spe­zia­li­siert. In die­sem Rah­men betreut sie regio­nal und über­re­gio­nal Ver­ei­ne und Ver­bän­de und hält regel­mä­ßig Semi­na­re zu ver­eins­re­le­van­ten The­men. Die Ver­an­stal­tung wird mög­lich durch das Modell­pro­jekt „Zukunfts­werk­statt Kom­mu­nen – Attrak­tiv im Wan­del“ des Bun­des­mi­ni­ste­ri­ums für Fami­lie, Senio­ren, Frau­en und Jugend. Zoom­link für den 18.6.2024 von 18:30 bis 20:00 Uhr (Teil 2): Bei­tre­ten Zoom Mee­ting http://​tinyurl​.com/​h​z​3​x​h​kh8 Mee­ting-ID: 863 7748 6616 Kenn­code: 199147 Teil­nah­me vor Ort ab 18:30 Uhr Alte Schu­le 1. OG rechts Kul­tur­saal Luit­pold­str. 3 96145 Seß­lach Anmel­dung zur Ver­an­stal­tung bit­te über die­sen Link https://​tinyurl​.com/​2​8​b​7​9​ozb oder über fol­gen­den QR Code: