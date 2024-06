Ein Leben ohne Musik ist für sie unvor­stell­bar. Sechs jun­ge Musi­ke­rin­nen und ‑musi­ker, die sich vor­stel­len kön­nen, Berufs­mu­si­ker zu wer­den, berei­ten sich in der För­der­klas­se der Musik­schu­le zur Stu­di­en­vor­be­rei­tung inten­siv auf eine mög­li­che Auf­nah­me­prü­fung vor. Am Mon­tag, 17. Juni, 19 Uhr, prä­sen­tie­ren sie sich im Rah­men eines Kon­zer­tes im Spie­gel­saal am Schil­ler­platz, das in Zusam­men­ar­beit mit der Gesell­schaft Har­mo­nie ver­an­stal­tet wird. Im Rah­men die­ses Kon­zer­tes erfolgt die Über­ga­be der dies­jäh­ri­gen Neu­pert-Prei­se. Auch die ersten Preis­trä­ge­rin­nen und Preis­trä­ger die­ses inter­nen Wett­be­werbs wer­den zu hören sein. Die Gäste die­ses Kon­zer­tes erwar­tet ein abwechs­lungs­rei­ches und hoch­ka­rä­ti­ges Pro­gramm u.a. mit Sät­zen aus den Vio­lin­kon­zer­ten von Mozart und Men­dels­sohn, einem Satz aus der Fagott­so­na­te von Paul Hin­de­mith, dem Fan­tai­sie-Impromp­tu cis-moll für Kla­vier von Fre­de­ric Cho­pin und dem Pre­lude Nr. 1 für Gitar­re von Hei­tor Vil­la-Lobos. Nach der Über­ga­be der Neu­pert-Prei­se durch Fir­men­in­ha­ber Wolf Die­ter Neu­pert erklingt noch der erste Satz aus dem Streich­quar­tett Rosa­mun­de von Franz Schu­bert. Der Ein­tritt ist frei, um Spen­den wird gebe­ten. Die Mit­glie­der der För­der­klas­se erhal­ten vier Mal pro Woche Unter­richt in Haupt- und Neben­fach, Theorie/​Gehörbildung und Ensem­ble und wer­den damit auf die Auf­nah­me­prü­fung an einer Musik­hoch­schu­le vor­be­rei­tet. För­der­klas­sen an den öffent­li­chen Musik­schu­len in Bay­ern wer­den durch Son­der­mit­tel des Frei­staa­tes Bay­ern gefördert.

