Swing­cart fah­ren, Bogen­schie­ßen, Rei­ten, Volks­tanz und Zau­ber­kün­ste waren nur fünf High­lights eines rie­si­gen Pro­gramms beim bil­der­buch­mä­ßi­gen Kin­der­fest der Fal­ken. Gut 250 klei­ne Besu­cher ver­leb­ten mit ihren Fami­li­en ein­mal mehr einen unbe­schwer­ten und unter­halt­sa­men, wenn­gleich hei­ßen Spielenachmittag.

Ein­mal mehr wur­de das Fal­ken-Kin­der­fest zum Mek­ka der ober­frän­kisch-ober­pfäl­zi­schen Regi­on. Das zeig­ten nicht nur die Auto­kenn­zei­chen TIR, NEW und BT. Vie­le aus der Regi­on nutz­ten den Tag zu einer Rad­tour mit Kin­der­an­hän­ger. Gro­ße Kin­der­trau­ben und lan­ge War­te­schlan­gen bil­de­ten sich über vier Stun­den an den zehn Sta­tio­nen beim 48. „Tag des Kin­des“ der Fal­ken. „Bei aller Kraft­an­stren­gung, für uns Fal­ken als Ver­an­stal­ter war es ein Bil­der­buch­tag“, resü­mier­te Fal­ken-Che­fin San­dra Weith am spä­ten Abend, nach­dem das gröb­ste wie­der auf­ge­räumt war. Es war ein Nach­mit­tag, so ganz nach dem Geschmack der Klei­nen und ihrer Mamas und Papas. Unter dem Mot­to „Freund­schaft jedem Kind der Erde“ hat­ten die Fal­ken, eine der älte­sten Kin­der- und Jugend­grup­pe in der Groß­ge­mein­de, alles auf­ge­bo­ten, was das Kin­der­herz begehrt. „Die fast 50-jäh­ri­ge Tra­di­ti­on des Kin­der­fe­stes ist bemer­kens­wert. Und noch viel mehr, dass jun­ge Kräf­te bereit sind, Ver­ant­wor­tung zu über­neh­men“, lob­te Schirm­herr Bür­ger­mei­ster Chri­sti­an Porsch in sei­ner Gruß­bot­schaft stell­ver­tre­tend für die Ehren­gä­ste. Neben einer Rei­he von Gemein­de­rä­ten konn­te Weith unter den Gästen zum einen die Vor­stand­schaft des Jugend­heim- und Zelt­la­ger­platz­ver­eins um Ver­eins­chef Her­mann Eisen­hut und des­sen Grün­dungs­mit­glie­der begrü­ßen. Denn Eisen­hut, selbst Fal­ken-Aktiv­po­sten, hat­te dop­pel­ten Grund zur Freu­de. „Wir haben gestern Abend im Fal­ken­heim im ver­trau­ten Kreis unse­rer noch leben­den Grün­dungs­mit­glie­der auf unser 50-jäh­ri­ges Bestehen ange­sto­ßen“, so der 62-jäh­ri­ge Chef des Valen­tin-Kuh­band­ner-Heims am Ran­de. „In Memo­ri­am auch unse­res Grün­dungs­va­ters Max Haas und sei­ner Frau Elfrie­de geden­ken“. Weith nutz­te auch die Gele­gen­heit, ihre klei­nen und gro­ßen Zuhö­rer auch zur sie­ben­tä­gi­gen Hüt­ten­frei­zeit in Sont­ho­fen vom 3. bis 9. August einzuladen.

Beim Pro­gramm, das den klei­nen und gro­ßen Gästen beschert wur­de, hat­te ihre Crew ein­mal mehr alle Regi­ster gezo­gen. Die orga­ni­sa­to­ri­sche Glanz­lei­stung soll­te durch einen groß­ar­ti­gen Besuch belohnt wer­den. „Und das Bil­der­buch­wet­ter kann dafür nur das Geschenk des Him­mels gewe­sen sein“, so eine über­schweng­lich begei­ster­te Ange­la Fraun­holz. Den gan­zen Nach­mit­tag lang herrsch­te emsi­ges Trei­ben und beste Stim­mung auf dem Fest­platz zwi­schen Fal­ken­heim und Goe­the­stra­sse. Der Kin­der­spiel­platz war in ein far­ben­präch­ti­ges Spie­le­pa­ra­dies ver­wan­delt, der Vor­platz des Fal­ken­heims zum Kaf­fee- und Bier­gar­ten umfunk­tio­niert wor­den. Pünkt­lich um 14 Uhr zur offi­zi­el­len Eröff­nung war alles fer­tig. Am Fah­nen­ma­sten weh­te der rote Fal­ke, weit sich­bar über die Anla­ge. Die 25-köp­fi­ge Hel­fer­crew um Fal­ken­che­fin San­dra Weith hat­ten rund um den Spiel­platz in der Lud­wig-Tho­ma-Stra­ße und dem Valen­tin-Kuh­band­ner-Heim einen bun­ten Spie­le­par­cour auf­ge­baut. Seit früh mor­gens 9 Uhr bis in die frü­hen Abend­stun­den stan­den sie ihren Mann und ihre Frau und sorg­ten hin­ter den Kulis­sen für einen rei­bungs­lo­sen Ablauf. Dabei war noch erschwe­rend dazu­ge­kom­men, dass eini­ge Aktiv­po­sten bei der Euro­pa­wahl als Wahl­hel­fer im Ein­satz waren. Bereits am Sams­tag­nach­mit­tag hat­ten die Auf­bau­ar­bei­ten mit Fest­zelt, Bier­tisch­gar­ni­tu­ren, Grill- und Geträn­ke­wa­gen sowie Absper­run­gen begon­nen. Auf dem Fest­platz küm­mer­ten sich dann The­res Aleksa und Ange­la Fraun­holz für bevor­zug­te Bedie­nung der Gäste. „Die Mousse au Scho­ko­lat und die Ana­nas-Tor­te sahen so lecker aus, dass ich gleich alle bei­den pro­biert habe“, schwärm­te nicht nur Vio­la Eisen­hut. Ein Heer an jun­gen Frau­en und Müt­tern hat­ten näm­lich für Tor­ten und Kuchen Mar­ke Eigen­bau von Apfel­ku­chen und Donau­wel­le bis Käse­ku­chen mit Man­da­ri­nen und Erd­beer­ku­chen gesorgt. Alle Hän­de voll zu tun hat­ten in der Küche Karin Gil­lich und Elke Kro­del. „Bei uns war die Kaf­fee­ma­schi­ne im Dau­er­be­trieb“, so Küchen­che­fin Gil­lich. Ange­sichts tro­pi­scher Tem­pe­ra­tu­ren kam Andre­as Degin kaum mit dem Aus­schank und Glä­ser­spü­len nach. „Wir hat­ten bei den Steaks und Brat­wür­sten unser eige­nes Sau­na­bad“, so Evi Engel­brecht, die mit Ger­hard Klein im Grill­wa­gen schweiß­ge­ba­det ihre Frau stand. „So viel Gut­schei­ne haben wir schon lan­ge nicht mehr aus­ge­ge­ben“, freu­ten sich die bei­den Fal­ken-Urge­stein Man­fred Gil­lich und Michae­la Wir­ner an der Kas­se. Mit einem Mix der größ­ten Hits der letz­ten Jahr­zehn­te wie aus den aktu­el­len Charts sorg­te Wolf­gang Fischer für beschwing­te Hintergrundmusik.

Bereits eine hal­be Stun­de vor­her hat­ten sich die ersten Kin­der ihre Lauf­kar­ten gesi­chert und war­te­ten unge­dul­dig auf den Start­schuss. Denn beim Pro­gramm jag­te eine Attrak­ti­on die andere.

Zum ersten Mal dabei und auf Anhieb ein Ren­ner: zwei Schieß­stän­de des Schüt­zen­ver­eins Zur Lin­de um stell­ver­tre­ten­den Vor­sit­zen­den Rober­to Vicen­te. Zum einen hat­ten Chri­sto­pher See­ger und sein Sohn Erik eine Bogen­schiess­an­la­ge auf­ge­baut. Hier konn­ten die Kin­der mit Bögen mit Gum­mi­kap­pe und die Jugend­li­chen mit einen Kin­der­sport­bo­gen schie­ßen. Betreut von Emma Kaus­ler, Ela Koca , Celi­ne Itt­mann„ Cla­ra Di Fini, Tobi­as Kiel und Leo­nie Vicen­te durf­ten sich die Kin­der am zwei­ten Stand beim Schie­ßen mit dem Licht­punkt­ge­wehr und der Licht­punk­pi­sto­le ver­su­chen. „Sie haben kei­ne Alters­be­schrän­kung und sind eine tol­le Mög­lich­keit, den Kin­dern und Jugend­li­chen den Schieß­sport nahe­zu­brin­gen“, so Vicen­te am Ran­de! Ent­spre­chend gab es dann auch kaum ein Kind oder einen Jugend­li­chen, die nicht gleich mehr­mals die Gele­gen­heit nutz­ten, ihre ruhi­ge Hand und ihre Ziel­si­cher­heit auszutesten.

Nach dem gro­ßen Erfolg 2019 wie­der dabei an der Sta­ti­on fünf der Fahr­park­our. Wie sich zur Freu­de der Füh­rungs­crew ein­mal mehr bestä­tig­te, sorg­te die neue­ste Errun­gen­schaft der vier hand­ge­trie­be­nen Fahr­zeu­ge für einen Voll­tref­fer. Viel Gefühl und schon etwas Kraft, aber vor allem auch Koor­di­na­ti­ons­fä­hig­keit und Geschick­lich­keit von Bei­nen und Hän­den war gefragt, um Drei­rad, Swing­cart und Fun­Cart in Bewe­gung zu set­zen und die Spur zu hal­ten. Umso grö­ßer war der Spaß, wel­che Schlei­fen dabei gezo­gen wur­den. Doch kein Pro­blem: Kim­ber­ly Bading stand als Start­hil­fe und für so man­chen Schub­ser parat.

Weil schwer und auf­wen­dig zu mon­tie­ren hat­ten die Fal­ken vie­le Jah­re auf den gro­ßen Ren­ner unter den Spiel­sta­tio­nen ver­zich­tet: die Roll­rut­sche. Wie nicht anders zu erwar­ten stan­den die Kin­der bei Mar­kus Gil­lich, Peter Froß und Johan­nes Froß nicht nur ein­mal Schlan­ge, um in einer Pla­stik­wan­ne die Rol­len hin­ab­zu­rut­schen. Hoch­be­trieb herrsch­te am Tat­too-Stand von Tri­xi und Stef­fi Schels. Mäd­chen wie Jungs lie­ßen sich von ihnen bun­te Stern­chen und Blu­men, mär­chen­haf­te Tie­re und Figu­ren auf die Arme und Füße zau­bern. Zwei­fel­los eine wei­te­re Attrak­ti­on schlecht­hin waren die Rund­fahr­ten durch Spei­chers­dorf. Tho­mas Gotts­mann und Domi­nik Kro­del am Steu­er und Chri­stia­ne Bading und Vio­la Eisen­hut als Betreue­rin­nen kut­schier­ten die Klei­nen mit einem Old­ti­mer-Trak­tor­ge­spann durch den Ort.

Anzie­hungs­punkt auf der benach­bar­ten Wie­se von Rudi Dorsch waren ein­mal mehr die Vier­bei­ner des Reit­clubs am Kulm. Trotz brü­ten­der Hit­ze hat­ten Jugend­lei­te­rin Ange­la Raps und Übungs­lei­te­rin Julia Fleiß­ner mit ihrer fünf­köp­fi­gen Hel­fe­rin­nen­crew die Han­no­ve­ra­ner­stu­te Beau­ty, die Ponys Fleck, Chi­psy und Pri­mel mit­ge­bracht. Sie waren mit dem Pfer­de­hän­ger nach Spei­chers­dorf gekom­men. Ein­mal mehr bestä­tig­te sich, dass es für die Kin­der das Pony­füh­ren und Pony­rei­ten das Größ­te ist. Beglei­tet von Julia Küff­ner, Annalu­na Man­cia, Ali­sa Edel, Rebec­ca Dan­zer, Anna Kran­nich und Mile­na Brand durf­ten die klei­nen Knirp­se „ihre Run­den dre­hen.“ Auch wie­der mit von der Par­tie die 1. Vor­sit­zen­de Rena­te Schupfner.

Zwi­schen den Sta­tio­nen konn­ten sich die Drei- bis 13-Jäh­ri­gen auf der Hüpf­burg und bei den Geschick­lich­keits­spie­len des Kreis­ju­gend­rings wie Kriech­tun­nel, Hüpf­bäl­le und Hula-Hoop-Rei­fen nach Her­zens­lust aus­to­ben. Kein Wun­der, dass sich die Klei­nen gleich mehr­mals anstell­ten. Je mehr der Nach­mit­tag vor­an­schritt, umso mehr sorg­ten blaue Luft­bal­lons für ein präch­ti­ges far­ben­fro­hes Bild. Denn seit dem ersten Tag des Kin­des 1972 gehört der Luft­bal­lon­stand zum Pro­gramm. Den gan­zen Nach­mit­tag füll­ten die Fal­ken­hel­fer Alfred Klo­se und Clau­dia Fischer die­se mit Gas. Der kräf­ti­ge Wind dürf­te auch die­ses Mal den einen oder ande­ren weit in die öst­li­chen Län­der getra­gen haben.

Für einen Hin­gucker und stau­nen­de Begei­ste­rung unter den Zaun­gä­sten sorg­te der Auf­tritt der drei-bis zehn­jäh­ri­gen Land­ju­gend­mit­glie­der. In ihrer wun­der­schö­nen Tracht und betreut von Katha­ri­na Her­tel, Anna Pöllath und Rein­hold Schmid zogen sie bei ihren Volks­tän­zen „Schwar­zer Peter“, „Schlam­pe­rer“ und „Mühl­radl“ ihre Krei­se auf der Wie­se. Selbst um 17 Uhr war bei den Kin­dern an kein Heim­ge­hen zu den­ken. Denn zum krö­nen­den Abschluss sorg­te dann der Zau­be­rer für eine gan­ze Stun­de im bre­chend vol­len Saal des Valen­tin-Kuh­band­ner-Heims für ver­blüff­te Gesich­ter. Mari­us Koslow­ski griff dabei tief in die Trick­ki­ste sei­ner Zauberkünste.

