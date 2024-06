Die SpVgg Jahn Forch­heim hat auf dem Trans­fer­markt noch­mal nach­ge­legt und ver­pflich­tet mit Seba­sti­an Lind­ner einen sehr erfah­re­nen Spie­ler für die kom­men­de Spiel­zeit in der Lan­des­li­ga. Seba­sti­an war zuletzt beim SC Feucht als spie­len­der Co-Trai­ner aktiv. Für den sport­li­chen Lei­ter Hol­ger Denz­ler und sein Trai­ner­team ist die­ser Trans­fer von gro­ßer Bedeu­tung. „Ich freue mich sehr, dass wir Seba­sti­an in den Gesprä­chen für den Jahn über­zeu­gen konn­ten. Er bringt neben sei­ner tol­len Vita, eine enor­me Prä­senz und Wucht mit. Letzt­lich soll er auch als sehr erfah­re­ner Spie­ler die vie­len Jun­gen füh­ren und auf das Spiel­feld Stim­mung brin­gen. Er spiel­te in den letz­ten Jah­ren kon­stant auf sehr gutem Niveau und wird uns berei­chern“, so Denz­ler. „Ich freue mich auf die neue Her­aus­for­de­rung beim Jahn mit super Jungs und hof­fe das wir in der span­nen­den Liga eine ordent­li­che Sai­son spie­len kön­nen“, so Seba­sti­an Lindner.