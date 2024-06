Der Baur SV infor­miert über die näch­sten Heim­spie­le der Ten­nis-Mann­schaf­ten: Am Sonn­tag, 16. Juni, tre­ten die ersten Her­ren in der Lan­des­li­ga 2 auf der hei­mi­schen Anla­ge gegen den TC Rot-Weiß Erlan­gen II an. Die Zuschau­er kön­nen sich in die­ser Par­tie unter ande­rem auf den Baur SV Spit­zen- und ehe­ma­li­gen Welt­rang­li­sten­spie­ler David Mra­zek freu­en. Eben­falls aktiv sind die zwei­ten Her­ren in der Nord­li­ga 1 gegen den TC WR Coburg sowie die drit­ten Her­ren gegen den TC Red­witz. Alle Par­tien begin­nen ab 10 Uhr. Der Ver­ein erhofft sich eine rege Unter­stüt­zung der hei­mi­schen Sport­ler durch vie­le Zuschau­er. Der Ein­tritt ist wie immer frei.