Im Zeit­raum vom 17. Juni 2024 bis 19. Juli 2024 wird die Staats­stra­ße 2197 zwi­schen Ebens­feld und Unter­lei­ter­bach voll­stän­dig gesperrt. Auch der Kreis­ver­kehr süd­lich von Ebens­feld wird nicht befahr­bar sein. Die Bau­stel­le hat auch Aus­wir­kun­gen auf den öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehr (ÖPNV), ein­schließ­lich der Schü­ler­be­för­de­rung. Das Land­rats­amt Lich­ten­fels infor­miert über die Ände­run­gen. Die Hal­te­stel­le „Ebens­feld Bahn­hof“ ent­fällt für die Linie 1251. Eine Ersatz­hal­te­stel­le wird in der Himmelreichstraße/​Ecke Alte Bahn­hof­stra­ße ein­ge­rich­tet. Die Linie 1252 ist hier­von nicht betrof­fen. Die Fahr­ten ab Dit­ters­brunn um 6:31 Uhr und 7:09 Uhr star­ten in den Orten des Kel­bach­grun­des jeweils 10 Minu­ten frü­her. Fahrt­wün­sche von Ebens­feld nach Kut­zen­berg wer­den bei Mit­tei­lung an den Bus­fah­rer erfüllt. Als beson­de­ren Ser­vice bie­tet die Ver­wal­tung an, dass Fahrt­wün­sche auf Lini­en­fahr­ten von Kut­zen­berg nach Ebens­feld wäh­rend der Bau­zeit tele­fo­nisch beim Land­rats­amt Lich­ten­fels unter der Num­mer 09571 18 1561 mit einer Stun­de Vor­lauf­zeit ange­mel­det wer­den kön­nen. Das Land­rats­amt wird dann die Infor­ma­ti­on an die Bus­fah­rer wei­ter­lei­ten. Liegt kein Hal­te­wunsch vor, wird Kut­zen­berg auf die­sen Fahr­ten nicht ange­fah­ren. Bei Fra­gen ist Herr Welsch vom Land­rats­amt Lich­ten­fels unter der oben genann­ten Tele­fon­num­mer erreich­bar. Alle bau­stel­len­be­ding­ten Beein­träch­ti­gun­gen des Lini­en­ver­kehrs sind ein­seh­bar unter www​.lkr​-lif​.de/​1​0​408.