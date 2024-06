Das Gesund­heits­amt Forch­heim lädt in Koope­ra­ti­on mit der kom­mu­na­len Gleich­stel­lungs­be­auf­trag­ten Chri­sti­ne Gal­ster inter­es­sier­te (Frau­en) am Mon­tag, dem 08. Juli 2024 von 19.00 bis 20.30 Uhr zu einem kosten­frei­en Vor­trag zum The­ma Frau­en­ge­sund­heit „Selbst­für­sor­ge – Wie Sie eine gesun­de Hal­tung zu sich selbst ent­wickeln“ in den Kul­tur­raum St. Gere­on in Forch­heim ein. Als Frau sind Sie täg­lich in Ihren ver­schie­de­nen Rol­len, als berufs­tä­ti­ge Frau, Mut­ter, haus­halts­füh­ren­de Ehe­frau oder Lebens­part­ne­rin, Pfle­gen­de, ehren­amt­lich Enga­gier­te und so wei­ter, mit hohen Ansprü­chen kon­fron­tiert, sowohl mit denen von außen, als auch den eige­nen. Sie haben ein hohes Ver­ant­wor­tungs­ge­fühl, küm­mern sich um ande­re und den­ken das Gro­ße und Gan­ze, damit alles läuft. Men­tal Load und lan­ge (Arbeits-)Tage, ohne dass die Frau für sich selbst etwas Zeit hat, sind die Fol­ge. Selbst­für­sor­ge umfasst mehr als ein paar Well­ness­ta­ge im Jahr. Selbst­für­sor­ge ist die Fähig­keit den beruf­li­chen und pri­va­ten (Arbeits-)Alltag gesund­heits­för­der­lich zu gestal­ten, sich vor Bela­stun­gen und zu hohen eige­nen Erwar­tun­gen zu schüt­zen und gut auf sich selbst zu ach­ten. In einem kurz­wei­li­gen Vor­trag stellt Ihnen die Sozi­al­päd­ago­gin, Trai­ne­rin sowie Coa­chin und Autorin Andrea Län­ger das 4 Lebens­be­rei­che-Kon­zept „Ich-Selbst, Gesund­heit, Arbeit und Beruf sowie Sozia­les Leben“ vor. Sie erhal­ten prak­ti­sche Übun­gen zur Ver­bes­se­rung der Selbst­wahr­neh­mung und Selbst­re­gu­la­ti­on, die Sie im All­tag ein­fach anwen­den kön­nen. Auf­grund der begrenz­ten Teil­neh­mer­zahl ist eine recht­zei­ti­ge Anmel­dung unter Anga­be Ihres Namens über www​.vhs​-forch​heim​.de, Kurs­num­mer Fo719 erfor­der­lich. Anmel­de­schluss ist der 01.07.2024. Für even­tu­el­le wei­te­re Fra­gen steht die Gleich­stel­lungs­be­auf­trag­te Frau Gal­ster unter Tel. 09191 86–1092 zur Verfügung.