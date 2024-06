Mit dem Stück „Nathan der Wei­se“ von Gott­hold Ephra­im Les­sing gastiert heu­er der Frän­ki­sche Thea­ter­som­mer am Sonn­tag, 30. Juni 2024, um 19:30 Uhr im Kul­tur Som­mer Quar­tier am Königs­bad in Forch­heim in der Käs­rö­the 4. Kar­ten kosten im Vor­ver­kauf 26 € (ermä­ßigt 21 €, Kin­der 7 €) und kön­nen online oder an allen Reser­vix-Ver­kaufs­stel­len (in Forch­heim: Lot­to­an­nah­me-Stel­le Kef­fer­stein, Horn­schuch­al­lee 21) erwor­ben wer­den. Für die­se Ver­an­stal­tung bie­tet das städ­ti­sche Kul­tur­amt eigens einen Son­der­bus an, der mit meh­re­ren Hal­ten zwi­schen Forch­heim Nord und dem Ver­an­stal­tungs­ge­län­de im Forch­hei­mer Süden alle Inter­es­sier­ten mit Ein­tritts­kar­te bequem und sicher hin und zurück bringt. Als „das geist­reich­ste Lust­spiel, das wir haben“ bezeich­ne­te Hugo von Hof­manns­thal das berühm­te Auf­klä­rungs­dra­ma „Nathan der Wei­se“ von Gott­hold Ephra­im Les­sing. Die­ser nann­te es „ein dra­ma­ti­sches Gedicht“. Am 30.06.24 um 19.30 Uhr wird es auf der Frei­licht Büh­ne des Kul­tur Som­mer Quar­tiers am Königs­bad Forch­heim vom Frän­ki­schen Thea­ter­som­mer auf­ge­führt. Das Stück ist ein Plä­doy­er für reli­giö­se Tole­ranz und for­dert zum inter­kul­tu­rel­len Dia­log zwi­schen Chri­sten­tum, Islam und Juden­tum her­aus. Die­ser Appell zu Ver­nunft und Huma­ni­tät hat die Leich­tig­keit einer Komö­die mit Ver­wick­lun­gen, Zufäl­len, Auf­lö­sung der Kon­flik­te und einem glück­li­chen Aus­gang. Ange­sichts gro­ßer welt­po­li­ti­scher Kri­sen und reli­giö­ser Kon­flik­te erscheint es wie ein Abbild der heu­ti­gen Rea­li­tät. Das war schon zu Les­sings Zei­ten so, und es wun­dert nicht, dass das Stück im drit­ten Reich ver­bo­ten war. Ver­nunft, Tole­ranz und Humor als State­ment gegen Bar­ba­rei und Hass beschwört die Mög­lich­keit, schein­bar heil­lo­sen Zer­würf­nis­sen zu begeg­nen. Die Lan­des­büh­ne Ober­fran­ken des Frän­ki­schen Thea­ter­som­mers ist über Fran­kens Gren­zen hin­aus ein­zig­ar­tig: Das „wan­dern­de“ Ensem­ble besteht aus über 30 erfah­re­nen Pro­fis der Spar­ten Schau­spiel, Kaba­rett, Musik, Gesang, Figu­ren­thea­ter und der Thea­ter­päd­ago­gik. In den Som­mer­mo­na­ten bie­tet die Lan­des­büh­ne Ober­fran­ken hoch­wer­ti­ges Schau­spiel und luf­tig-leich­te Frei­licht-Kam­mer­opern auf idyl­li­schen Schlös­sern und Bur­gen, in Gale­rien, Muse­en, uri­gen Land­gast­hö­fen und Markt­plät­zen an. Etwa 70 aus­ge­wähl­te Spiel­or­te gibt es in Ober­fran­ken und dar­über hin­aus. Nach Auf­füh­run­gen in der Kai­ser­pfalz und der Stadt­bü­che­rei im letz­ten Jahr ist das Ensem­ble des Frän­ki­schen Thea­ter­som­mers nun wie­der im Kul­tur Som­mer Quar­tier am Königs­bad zu Gast.

Kul­tur Som­mer Quar­tier: Bus-Shut­tle zu aus­ge­wähl­ten Veranstaltungen

Das Kul­tur­amt der Stadt Forch­heim orga­ni­siert einen Son­der­bus zum Kul­tur Som­mer Quar­tier Königs­bad Forch­heim. Alle Besu­che­rin­nen mit gül­ti­gem Ver­an­stal­tungs­ticket gelan­gen bequem hin und zurück. Der Bus ver­kehrt mit meh­re­ren Hal­ten zwi­schen Forch­heim Nord und dem Ver­an­stal­tungs­ge­län­de am Königs­bad im Forch­hei­mer Süden. Das Ange­bot des öffent­li­chen Nah­ver­kehrs inner­halb der Stadt Forch­heim ist in Hin­blick auf Ver­an­stal­tun­gen am Wochen­en­de nicht aus­rei­chend aus­ge­baut. An Frei­ta­gen und Sams­ta­gen fah­ren in den spä­ten Abend­stun­den, also nach Ver­an­stal­tungs­en­de, kei­ne Lini­en­bus­se mehr. Auch Sonn­tag­nach­mit­tag ist eine umwelt­scho­nen­de Anrei­se zum Ver­an­stal­tungs­ge­län­de mit dem ÖPNV nicht mög­lich. Um auch Men­schen, die in ihrer Mobi­li­tät ein­ge­schränkt sind, die Teil­nah­me an Kul­tur­ver­an­stal­tun­gen zu ermög­li­chen, bie­tet das Kul­tur­amt der Stadt Forch­heim den Son­der­bus an. Zu die­sen Ver­an­stal­tun­gen ver­kehrt der Bus:

Die Bus-Rou­te star­tet in Forch­heim Nord und fährt ins­ge­samt fünf Bus­hal­te­sta­tio­nen an:

Bür­ger­zen­trum Forch­heim Nord (Bus­hal­te­stel­le: „Bam­mers­dor­fer Straße“)

Betreu­ungs­ver­ein AWO (Bus­hal­te­stel­le „Forch­heim Kaiser-Heinrich-Straße“)

Innen­stadt (Bus­hal­te­stel­le „Forch­heim Katharinenspital“)

Bahn­hof (Bus­hal­te­stel­le „ZOB Bahnhof“)

Kul­tur Som­mer Quartier

Die Abfahrts­zei­ten sind jeweils so gesetzt, dass die Veranstaltungsbesucher*innen 45 min vor Ver­an­stal­tungs­be­ginn im Kul­tur Som­mer Quar­tier ankom­men. Die Rück­fahrt (sie­he

Bus­sta­tio­nen oben in umge­kehr­ter Rei­hen­fol­ge) ist jeweils 20 Minu­ten nach Ver­an­stal­tungs­en­de. Die Fahr­ten wer­den von der Forch­hei­mer Omni­bus­fir­ma KRAUS durch­ge­führt. Die ein­ge­setz­ten Lini­en-Bus­se sind äußer­lich direkt an der Dis­play-Anzei­ge „Kul­tur Som­mer Quar­tier“ erkenn­bar. Die Ein­tritts­kar­ten für die jewei­li­gen Kon­zer­te die­nen gleich­zei­tig auch als Bus­ticket für den Son­der­bus und müs­sen beim Ein­stei­gen vor­ge­zeigt wer­den. Der Son­der­bus-Ser­vice soll nicht nur den Zugang zu Kul­tur für Men­schen ohne Auto erleich­tern, son­dern wird auch als Test­lauf gewer­tet. Soll­te sich der Bedarf eines sol­chen Ser­vices als not­wen­dig her­aus­stel­len, kann im Fol­ge­jahr über eine Fort­set­zung und einen# Aus­bau nach­ge­dacht werden.

Kul­tur Som­mer Quartier

Das Kul­tur Som­mer Quar­tier ist eine Open-Air-Spiel­stät­te am Königs­bad Forch­heim. Mitt­ler­wei­le schreibt das Kul­tur Som­mer Quar­tier in Forch­heim die vier­te Sai­son! Offi­zi­ell eröff­net wur­de das Kul­tur Som­mer Quar­tier heu­er am 31. Mai 2024 mit der Ver­nis­sa­ge zur Jah­res­aus­stel­lung vom Foto Forum Forch­heim. Es läuft mit vie­len Ange­bo­ten bis 31. August. 2021 hat­te das Kul­tur­amt der Stadt Forch­heim das Pro­jekt gegrün­det und schuf damit trotz der damals gel­ten­den Coro­na-Maß­nah­men ein neu­es kul­tu­rel­les Ange­bot. Mitt­ler­wei­le gilt das gro­ße, stim­mungs­vol­le Open Air-Event als eta­blier­ter Spiel­ort sowohl bei Kulturakteur*innen als auch beim Publi­kum. Kul­tur­bür­ger­mei­ste­rin Dr. Annet­te Prech­tel zeigt sich zufrie­den mit der “genia­len Erfin­dung, die wir stets wei­ter­ent­wickeln!” Mit ver­bes­ser­ter Büh­ne, wit­te­rungs­ge­schütz­ten Plät­zen fürs Publi­kum und hoch­ka­rä­ti­gen Ensem­bles sowohl aus der Lokalsze­ne als auch aus über­re­gio­na­len Ange­bo­ten hat das städ­ti­sche Kul­tur­amt das Kul­tur Som­mer Quar­tier opti­miert. Auf dem Are­al prä­sen­tiert sich die loka­le Kul­tur­sze­ne und lockt mit Kon­zer­ten und Live Events ins Königs­bad. Über­re­gio­na­le Künstler*innen ergän­zen das Pro­gramm. Das Kul­tur­amt koor­di­niert die Ver­an­stal­tun­gen und bie­tet den ande­ren Ver­an­stal­tern durch die Bereit­stel­lung von Dienst­lei­stun­gen und Ver­an­stal­tungs­in­fra­struk­tur einen rei­bungs­lo­sen Ablauf am Ver­an­stal­tungs­tag. Bis in den Sep­tem­ber hin­ein kann das Publi­kum aus einer abwechs­lungs­rei­chen Palet­te von Musik, Lesun­gen und Festen wählen.