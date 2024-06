Fünf Insze­nie­run­gen auf der gro­ßen Natur­büh­ne im Klumpertal

Am Mitt­woch, den 19. Juni, beginnt die dies­jäh­ri­ge Spiel­zeit der Faust-Fest­spie­le Pot­ten­stein mit der Gala­pre­mie­re der tur­bu­len­ten Som­mer­ko­mö­die „Ernst sein ist alles“. Zwei Mona­te lang wird das male­ri­sche Klum­per­tal zum Frei­licht­thea­ter. Neben der Erfolgs­ko­mö­die „Der Pot­ten­stei­ner Teu­fels­pakt“ und dem Namens­ge­ber der Fest­spie­le Goe­thes „Faust I“ steht noch die Komö­die „Leon­ce und Lena“ auf dem Spiel­plan. Das Erfolgs­re­zept der Faust-Fest­spie­le: Thea­ter wie Kino auf einer atem­be­rau­ben­den Natur­büh­ne. Und das Kin­der­stück „Pira­ten in der Rum­pel­kam­mer“ garan­tiert einen gro­ßen Mit­mach­spaß für Fami­li­en mit Kin­dern ab vier Jah­ren. Infos und Tickets zu den Faust-Fest­spie­len Pot­ten­stein unter: www​.faust​-fest​spie​le​.eu

Den Anfang macht die Pot­ten­stei­ner Ver­si­on von „Ernst sein ist alles“. Das Lust­spiel des genia­len Oscar Wil­de explo­diert förm­lich vor Wort- und Wahn­witz, Tem­po und Timing. Jeder Satz und jede Bemer­kung sind rei­ner Spaß. Natür­lich brin­gen die Fest­spie­le die­se legen­dä­re und welt­be­rühm­te Komö­die in ihrem ganz eige­nen fre­chen, fröh­li­chen und locker-flocki­gen Stil auf die Büh­ne. Pures Ver­gnü­gen ist garantiert!

Die zwei­te Som­mer­ko­mö­die ist das lie­bens­wer­te Lust­spiel „Zwei Königs­kin­der auf der Flucht“ nach Georg Büch­ners „Leon­ce und Lena“, ein hei­te­res, fro­hes und bezau­bern­des Mär­chen. Eine wun­der­schö­ne Lie­bes­ge­schich­te, sprü­hend vor Witz und Lebens­freu­de, knall­bunt und vol­ler Musik. Ein Thea­ter­abend, der verzaubert.

Wie­der­kehr des Pot­ten­stei­ner Teufelspakts

Auch 2024 gibt es Goe­thes „Faust I“, den die Fest­spie­le jedes Jahr auf­füh­ren. Das Stück wird in Pot­ten­stein für heu­ti­ge Zuschau­er abso­lut ver­ständ­lich auf die Büh­ne gebracht. Die Geschich­te wird vor der beein­drucken­den Wald- und Fel­sen­ku­lis­se der Frän­ki­schen Schweiz lebens­nah, span­nend und hoch­emo­tio­nal erzählt und begei­stert das Publi­kum jedes Jahr aufs Neue.

Und natür­lich ist auch der Fest­spiel-Erfolg „Der Pot­ten­stei­ner Teu­fels­pakt“ wie­der im Pro­gramm. Die Komö­die ist extrem wit­zig und zugleich ernst­haft dra­ma­tisch und berüh­rend. Ein unter­halt­sa­mer, mit­rei­ßen­der und musi­ka­li­scher Spaß!

Als Gast­spiel der Kulm­ba­cher Thea­ter­grup­pe „Die Busch­klop­fer“ prä­sen­tie­ren die Faust-Fest­spie­le schließ­lich auch noch das kun­ter­bun­te Kin­der­stück „Pira­ten in der Rum­pel­kam­mer“ von Chri­sti­na Stenger.

Bar­rie­re­frei­heit für Gäste und Mitwirkende

In den letz­ten zwei Jah­ren haben die Faust-Fest­spie­le rund 25.000 Euro inve­stiert, um das Fest­spiel-Gelän­de bar­rie­re­frei zu machen. Es gab Erd­ar­bei­ten, Wege wur­den gepfla­stert und geschot­tert, Park­plät­ze ange­legt und eine bar­rie­re­freie Toi­let­te gekauft, die aber lei­der zu Fest­spiel­be­ginn noch nicht gelie­fert wer­den kann. Trotz vie­ler För­de­run­gen und groß­zü­gi­ger Spen­den müs­sen die Fest­spie­le den größ­ten Teil die­ser Kosten selbst tra­gen. Die Thea­ter­ma­cher freu­en sich über wei­te­re Spenden.

Auch per Crowd­fun­ding kann man die Fest­spie­le auf der Spen­den­platt­form bet​ter​place​.org mit klei­nen Beträ­gen unterstützen.

Sta­ti­sten gesucht – Mit­wir­ken­de willkommen!

Und natür­lich freut sich das Fest­spiel­team auch über neue Sta­ti­sten. Alle kön­nen mit­ma­chen. Ein­fach auf das Fest­spiel-Gelän­de an der Schüt­ters­müh­le in Pot­ten­stein kom­men – dort wird bis zum Start der Fest­spie­le jeden Tag ab 18.00 Uhr geprobt.

Tickets und Infos zu den Faust-Fest­spie­len unter www​.faust​-fest​spie​le​.eu oder tele­fo­nisch unter 0175 / 2527 802

Über die Faust-Fest­spie­le Pottenstein

Die Faust-Fest­spie­le sind das Frei­licht­thea­ter-Festi­val in Pot­ten­stein, nur 600 Meter ent­fernt von der Teu­fels­höh­le als Teil der Pot­ten­stei­ner Erleb­nis­mei­le im wun­der­ba­ren Klum­per­tal gele­gen. Alle Stücke der Fest­spie­le wer­den in ver­ständ­li­chen, volks­na­hen und extrem unter­halt­sa­men Fas­sun­gen auf die Büh­ne gebracht. Die Faust-Fest­spie­le ste­hen für pral­les, leben­di­ges Thea­ter vol­ler Ener­gie, ganz ganz nah am Publi­kum. Alle Infor­ma­tio­nen zu den Faust-Fest­spie­len Pot­ten­stein gibt es unter: www​.faust​-fest​spie​le​.eu. Besu­chen Sie die Fest­spie­le auch auf Face­book und Instagram.