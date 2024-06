Der Wan­der- und Hei­mat­ver­ein Kem­mern 1975 e. V. lädt im Rah­men der Bay­ern Tour Natur Mit­glie­der und Inter­es­sier­te zu einer etwa 4 km lan­gen Wan­de­rung zur Kem­mer­ner Mohn­bie­ne ein. Treff­punkt ist am Sonn­tag, 23. Juni 2024 um 10 Uhr an der Wan­der­hal­le (Main­stra­ße Ecke Am Kies­werk). Im Anschluss gibt es an der Wan­der­hal­le Kaf­fee und Kuchen und die Mög­lich­keit, sich über wild­bie­nen­freund­li­che Gär­ten aus­zu­tau­schen. Teil­nah­me kosten­frei und ohne Anmel­dung mög­lich. Spen­den will­kom­men. Auf wet­ter­an­ge­pass­te Kleidung/​Schuhwerk und Son­nen­schutz ach­ten. Bei hei­ßem Wet­ter unbe­dingt eine Was­ser­fla­sche mit­neh­men. Für Fami­li­en und für gelän­de­taug­li­che Kin­der­wä­gen und Lauf­rä­der geeig­net. Eine Mohn­bie­ne zu sehen ist gar nicht so ein­fach. Denn sie ver­bringt nur einen kur­zen Teil ihres Lebens als Insekt über der Erde. In unbe­fe­stig­te Sand­we­ge gräbt sie Körn­chen für Körn­chen ein Loch und klei­det es mit Blü­ten­blät­tern von Mohn­blü­ten aus. Bei Kem­mern wur­de vor eini­gen Jah­ren ein beson­ders gro­ßes Vor­kom­men ent­deckt. Ob es der Mohn­bie­ne immer noch so gut in Kem­mern gefällt und was Wild­bie­nen brau­chen, erfah­ren wir auf die­ser Wan­de­rung. www​.bay​ern​tour​na​tur​.de