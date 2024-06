Am Sonn­tag, 16. Juni 2024, um 10:00 Uhr lädt der Natur­park Stei­ger­wald Fami­li­en zu einer Schnit­zel­jagd bei Reich­manns­dorf ein.

Die Natur­park-Ran­ger haben eine span­nen­de Schnit­zel­jagd durch die Lebens­räu­me des Natur­parks vor­be­rei­tet. Gemein­sam kön­nen Groß und Klein die fas­zi­nie­ren­de Natur am Weges­rand ent­decken, Auf­ga­ben bewäl­ti­gen und kniff­li­ge Rät­sel lösen. Wel­che Tier­spu­ren ver­ber­gen sind im Wald? Wel­ches Team fin­det alle Zap­fen? Und was ist eigent­lich ein Natur­park? Den Ant­wor­ten dar­auf dür­fen Fami­li­en mit Kin­dern ab 5 Jah­ren ent­lang einer abwechs­lungs­rei­chen Strecke (lei­der nicht für Kinderwagen/​Laufräder geeig­net) auf die Spur gehen. Treff­punkt für die ins­ge­samt ca. 3‑stündige Ver­an­stal­tung ist um 10:00 Uhr am Schot­ter-Park­platz am Beginn von „Im Büchig“ in Reich­manns­dorf. Anmel­dun­gen an info@​steigerwald-​naturpark.​de oder Tel. 09161/92 1523. Wei­te­re Füh­rungs­an­ge­bo­te der Natur­park-Ran­ger im Rah­men des Ver­an­stal­tungs­pro­gramms „Natur­be­geg­nun­gen 2024“ fin­den sich unter www​.stei​ger​wald​-natur​park​.de