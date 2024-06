Das Erz­bis­tum Bam­berg bekommt zwei neue Dom­ka­pi­tu­la­re. Der Lei­ter des Prie­ster­se­mi­nars, Regens Dr. Ewald Sau­er, sowie der künf­ti­ge Lei­ten­de Pfar­rer in Kro­nach, Albert Mül­ler, wer­den mit Wir­kung zum 1. Sep­tem­ber ins Dom­ka­pi­tel auf­ge­nom­men. Die fei­er­li­che Instal­la­ti­on erfolgt am 1. Okto­ber um 8 Uhr im Bam­ber­ger Dom. Mül­ler wur­de vom Dom­ka­pi­tel gewählt und von Erz­bi­schof Her­wig Gös­sl bestä­tigt. Sau­er wur­de nach Anhö­rung des Dom­ka­pi­tels vom Erz­bi­schof ernannt. Regens Sau­er lei­tet seit 2015 das Bam­ber­ger Prie­ster­se­mi­nar. Seit 2022 ist er zusätz­lich Lei­ter der Haupt­ab­tei­lung Pasto­ra­les Per­so­nal. Er wur­de 1969 in Bam­berg gebo­ren und 1996 zum Prie­ster geweiht. Zu sei­nen Sta­tio­nen in der Seel­sor­ge zäh­len Ans­bach, Kulm­bach, Schnaitt­ach und Erlan­gen. Albert Mül­ler ist seit 2006 Lei­ten­der Pfar­rer im Seel­sor­ge­be­reich Stei­ger­wald und wech­selt zum 1. Sep­tem­ber in glei­cher Funk­ti­on in den Seel­sor­ge­be­reich Kro­nach. Mül­ler wur­de 1968 in Kro­nach gebo­ren und 1993 zum Prie­ster geweiht. Er wirk­te als Kaplan in Bay­reuth, Bur­ge­brach und Nürn­berg, 1999 wur­de er frei­ge­stellt als Diö­ze­san­prä­ses der Christ­li­chen Arbeit­neh­me­rin­nen- und Arbeit­neh­mer­ju­gend. Wei­ter­hin ernann­te Erz­bi­schof Gös­sl Kaplan Tobi­as Löff­ler, der­zeit im Seel­sor­ge­be­reich Nürn­berg Süd­stadt-West, sowie Spi­ri­tu­al Claus Bay­er zu Dom­vi­ka­ren. Löff­ler wird die Diö­ze­san­stel­le Beru­fe der Kir­che über­neh­men, Bay­er wirkt neben sei­ner Tätig­keit im Prie­ster­se­mi­nar auch als Seel­sor­ger für die Prie­ster und Dia­ko­ne im Erz­bis­tum. Das Dom­ka­pi­tel (im Erz­bis­tum auch Metro­po­li­tan­ka­pi­tel) ist ein Kol­le­gi­um von zwölf Diö­ze­san­prie­stern. Sie gestal­ten die fei­er­li­chen Got­tes­dien­ste im Dom mit und sind an der Lei­tung und Ver­wal­tung der Erz­diö­ze­se betei­ligt. Dom­vi­ka­re sind dem Dom­ka­pi­tel zuge­ord­net und erhal­ten vom Erz­bi­schof eine diö­ze­sa­ne Auf­ga­be übertragen.