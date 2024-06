HAU­SEN / LKR. FORCH­HEIM. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag bra­chen Unbe­kann­te in eine Bäcke­rei in Hau­sen ein. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt und sucht Zeugen.

In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag ver­schaff­ten sich die Die­be gewalt­sam Zugriff in eine Bäcke­rei in der Forch­hei­mer Stra­ße in Hau­sen. Nach­dem sie ver­geb­lich ver­sucht haben einen Tre­sor zu öff­nen, stah­len sie eine in der Bäcke­rei ange­brach­te Kame­ra. Die­se hat­te einen Zeit­wert in Höhe eines nied­ri­gen drei­stel­li­gen Betra­ges. Die Ein­bre­cher hin­ter­lie­ßen einen Sach­scha­den in Höhe von rund 1.000 Euro.

Wer hat im Zeit­raum von Frei­tag­abend 20.00 Uhr bis Sonn­tag­früh 04:30 Uhr ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge im Bereich der Forch­hei­mer Stra­ße bemerkt? Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet um sach­dien­li­che Hin­wei­se unter der Tel​.Nr. 0951/9129–491.