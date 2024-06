Sozia­le Rech­te für alle – Bezahl­kar­te stop­pen! – Ein­la­dung zur Mahn­wa­che Asyl am 17.06.2024 um 18:00 Uhr am Gabelmann

Im Mai wur­de die Bezahl­kar­te für Asyl­su­chen­de im Bam­ber­ger Land­kreis ein­ge­führt. Geflüch­te­ten Men­schen wer­den nun groß­teils ihre gesetz­lich zuste­hen­den Lei­stun­gen auf eine Kar­te gut­ge­schrie­ben statt bar aus­ge­zahlt. Monat­lich kann man höch­stens einen Betrag von 50 Euro in bar abhe­ben. Um die Kar­te zu bekom­men, müs­sen die betrof­fe­nen Per­so­nen per­sön­lich im Land­rats­amt vor­spre­chen und um Geld auf die­se zu bekom­men jeden Monat zwi­schen 20. und 24. Ins Rat­haus, um ihren Aus­weis vor­zu­le­gen. Wer dies nicht schafft, bekommt kein Geld auf die Bezahlkarte.

Ein­setz­bar ist die Bezahl­kar­te nur bei Dienst­lei­stern, die auf Master­card oder Visa set­zen, was vor allem bei klei­nen Händ­lern oft nicht der Fall ist. Auch Ein­käu­fe zum Bei­spiel auf dem Floh­markt oder bei klei­ne­ren Imbis­sen ohne Lese­ge­rät sind so unmög­lich. Zusätz­lich ist sie ist ört­lich ein­ge­schränkt. Online-Käu­fe und Über­wei­sun­gen sind mit der Bezahl­kar­te grund­sätz­lich nicht mög­lich, son­dern müs­sen im Ein­zel­nen von den Sozi­al­äm­tern geneh­migt werden.

Ohne jeg­li­che Not­wen­dig­keit und ohne ver­füg­ba­re, empi­ri­sche Daten wird hier eine Maß­nah­me durch­ge­setzt, die ein Leben in abso­lu­ter Abhän­gig­keit erzwingt, Selbst­be­stim­mung beschränkt, die Teil­ha­be am All­tag erschwert und indi­vi­du­el­le Bedürf­nis­se miss­ach­tet. Somit wer­den Asylbewerber*innen in ras­si­fi­zie­ren­der Wei­se ihrer Selbst­be­stim­mung beraubt und in ihrer Frei­heit ein­ge­schränkt. Anstatt sich ihrer Ver­ant­wor­tung in der Sozi­al­po­li­tik zu stel­len, setzt die Regie­rung auf Dis­kri­mi­nie­rung und Aus­gren­zung und befeu­ert den Rechts­ruck in der Gesellschaft.

Die Bam­ber­ger Mahn­wa­che Asyl ver­ur­teilt dies als einen Angriff auf die Wür­de geflüch­te­ter Men­schen und ruft daher mit der bun­des­wei­ten Kam­pa­gne „Asyl­be­wer­ber­lei­stungs­ge­setz abschaf­fen!“ zum Pro­test gegen die Maß­nah­me auf. Am Mon­tag, den 17. Juni fin­det um 18 Uhr eine Mahn­wa­che am Gabel­mann statt, zu der alle Men­schen herz­lich ein­ge­la­den, die mit uns for­dern: Sozia­le Rech­te für alle Menschen!

Das Mahn­wa­chen­team

Freund statt fremd

Netz­werk Bil­dung und Asyl

See­brücke Bamberg

Amne­sty Hoch­schul­grup­pe Bamberg

Inter­re­li­giö­se Frau­en­in­itia­ti­ve Bamberg

Koor­di­na­ti­on für die Flücht­lings­ar­beit im Evang.-Luth. DB Bamberg