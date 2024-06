Bei den dies­jäh­ri­gen Archi­tek­tu­ren öff­nen 216 Pro­jek­te in Bay­ern am 29. und 30. Juni 2024 ihre Türen: Die Lei­stungs­schau baye­ri­scher Archi­tek­tur stellt öffent­li­che und pri­va­te Räu­me von Pla­ne­rin­nen und Pla­nern der Archi­tek­tour, der Innen- und Land­schafts­ar­chi­tek­tur sowie der Stadt­pla­nung vor. Bei der zwei­tä­gi­gen Ver­an­stal­tung, die im Rah­men des bun­des­wei­ten Tages der Archi­tek­tur statt­fin­det, kön­nen auch Pro­jek­te besich­tigt wer­den, die der Öffent­lich­keit sonst ver­schlos­sen blei­ben. Es bie­tet sich die Gele­gen­heit, mit Archi­tek­tin­nen und Archi­tek­ten aller Fach­rich­tun­gen und ihrer Bau­herr­schaft sowie den Nut­ze­rin­nen und Nut­zern ins Gespräch zu kom­men. „Ein­fach (um)bauen“ lau­tet das Mot­to der dies­jäh­ri­gen Archi­tek­tou­ren. Damit wird auf die Bedeu­tung der Bestands­ent­wick­lung und auf das nach­hal­ti­ge Pla­nen und Bau­en hin­ge­wie­sen. Der Bir­nen­hof in Bad Rodach Roß­feld, Streuf­dor­fer Stra­ße 6 ist eines von nur 17 Pro­jek­ten in ganz Ober­fran­ken und wur­de mit der Pla­ket­te für Kli­ma­kul­tur Kom­pe­tenz in gleich zwei Spar­ten (Ener­gie­ef­fi­zi­enz und wei­te­re Aspek­te der Nach­hal­tig­keit, in die­sem Fall ‚Kul­tur‘) aus­ge­zeich­net. Der orts­bild­prä­gen­de Vier­seit­hof, bestehend aus zwei zur Haupt­stra­ße lie­gen­den schie­fer­ver­blen­de­ten Wohn­ge­bäu­den, eines aus dem 18., und eines aus dem 19.Jahrhundert, zwei gro­ßen Scheu­nen und einem Kuh­stall, wur­de von der Archi­tek­tin Andrea Engel­brecht zu einer Begeg­nungs­stät­te für Maler, Schrei­ber und ande­re Rei­sen­de umge­stal­tet. Der Innen­hof ist wesent­lich durch eine Arka­de geprägt. Die Arka­de und eine der gro­ßen Scheu­nen wer­den für das ‚Fle­der­maus­ki­no‘, und Aus­stel­lun­gen genutzt. Der ehe­ma­li­ge Kuh­stall wur­de zur loft­ar­ti­gen Woh­nung für die Bau­her­ren umge­baut. Die alten Wohn­ge­bäu­de wer­den wie­der als groß­zü­gi­ge Feri­en­woh­nung ver­mie­tet. Das gesam­te Ensem­ble ver­bin­det nun Woh­nen, Arbei­ten, kul­tu­rel­le Nut­zun­gen und Gäste­be­her­ber­gung. Seit dem Jahr 2022 wird in den Som­mer­mo­na­ten das Fle­der­maus­ki­no ver­an­stal­tet. Im Jahr 2023 fand das Kunst­pro­jekt 4|kant|kunst mit 4 inter­na­tio­na­len Künst­lern unter dem The­ma Ver­bin­dungs­li­ni­en statt. Die Bau­her­ren haben sich auf die Fah­nen geschrie­ben, die Men­schen aus der Regi­on Thü­rin­gen und Fran­ken, aber auch von weit her zu ver­bin­den. Die Kul­tur ist ein Ange­bot den Hof zu besu­chen und mit­ein­an­der ins Gespräch zu kommen.

Adres­se: Birnenhof.Arts Streuf­dor­fer Str. 6 96476 Bad Rodach-Roßfeld

