Unter der zen­tra­len Fra­ge­stel­lung „Wem scha­det dein Drink?“ stellt die Akti­ons­wo­che Alko­hol vom 08. bis 16. Juni 2024 die Aus­wir­kun­gen des Alko­hol­kon­sums auf Drit­te in den Fokus. Ziel der bun­des­wei­ten Akti­ons­wo­che Alko­hol ist es, eine brei­te Öffent­lich­keit über die Risi­ken des Alko­hol­kon­sums zu infor­mie­ren und mög­lichst vie­le Men­schen zum Nach­den­ken über ihren eige­nen Umgang mit Alko­hol anzu­re­gen. Denn: Alko­hol schä­digt nicht nur die, die ihn trin­ken. Pro­ble­ma­ti­scher Alko­hol­kon­sum und Abhän­gig­keits­er­kran­kun­gen wir­ken sich auf ande­re aus. Sowohl Men­schen im sozia­len Umfeld als auch die Gesell­schaft tra­gen die Kon­se­quen­zen mit. Betrof­fe­ne fin­den sich in nahe­zu allen Lebens­be­rei­chen: In der Fami­lie, am Arbeits­platz, im Stra­ßen­ver­kehr und bei Frei­zeit­ak­ti­vi­tä­ten. Auch das Gesund­heits­amt Forch­heim betei­ligt sich mit einem Infor­ma­ti­ons­stand im Land­rats­amt an der bun­des­wei­ten Prä­ven­ti­ons­kam­pa­gne. Neben den Bera­tungs­an­ge­bo­ten für Sucht­be­trof­fe­ne und deren Ange­hö­ri­ge, sowie der Ver­mitt­lung zu den regio­na­len Anlauf­stel­len (SkF e.V., der Suchtselbst­hil­fe Gut­temp­ler und Freun­des­kreis Forch­heim, etc.) legt das Gesund­heits­amt ein beson­de­res Augen­merk auf Kin­der und Jugend­li­che aus sucht­be­la­ste­ten Fami­li­en. Sie bedür­fen beson­de­rer Unter­stüt­zung, da sie oft nicht gese­hen wer­den und im Beson­de­ren schutz­be­dürf­tig sind. Dahin­ge­hend wird in der vom Gesund­heits­amt Forch­heim – in 2024 – neu initi­ier­ten Arbeits­ge­mein­schaft „Sucht“ mit sei­nen Netz­werk­part­nern ein ent­spre­chen­des Ange­bot im Land­kreis Forch­heim, expli­zit für Kin­der und Jugend­li­che sowie deren Ange­hö­ri­ge, erar­bei­tet. Die Deut­sche Haupt­stel­le für Sucht­fra­gen e. V. (DHS) orga­ni­siert die Akti­ons­wo­che Alko­hol 2024. Schirm­herr der Prä­ven­ti­ons­kam­pa­gne ist der Beauf­trag­te der Bun­des­re­gie­rung für Sucht- und Dro­gen­fra­gen, Burk­hard Blienert.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: www​.akti​ons​wo​che​-alko​hol​.de.