Schon bald soll im Land­kreis Coburg mit einem Elek­tro­ly­seur Was­ser­stoff pro­du­ziert wer­den. Die Grund­la­ge dafür schu­fen die Sol­werk GmbH mit ihrem Geschäfts­füh­rer Sascha Sebald und dem Land­wirt Meik Alex sowie Kyros Hydro­gen Solu­ti­ons GmbH mit ihrem Geschäfts­füh­rer Mat­thi­as Böhm. Die bei­den Fir­men haben auf dem Stein­rücken in Nie­der­füll­bach eine gemein­sa­me Ver­suchs­an­la­ge auf­ge­baut. Land­rat Seba­sti­an Straubel, Bür­ger­mei­ster Basti­an Bütt­ner und Wirt­schafts­för­de­rer Mar­tin Schmitz haben bei einem Vor-Ort-Ter­min einen Blick auf das Pilot­pro­jekt wer­fen dür­fen. Sascha Sebald ist es wich­tig, mit der Anla­ge kei­ne über­trie­be­nen Erwar­tun­gen zu wecken: „Das ist ein Test­lauf, noch kein Geschäfts­mo­dell.“ Test­lauf ins­be­son­de­re des­halb, weil es für die Art und Wei­se der Was­ser­stoff­pro­duk­ti­on am Stein­rücken noch wenig Erfah­rungs­wer­te gibt. Strom direkt aus einer Frei­land-Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge zu bezie­hen und damit einen Elek­tro­ly­seur vor Ort zu betrei­ben, haben bis­her noch nicht vie­le PV-Anla­gen­be­trei­ber in Deutsch­land kon­se­quent in Angriff genom­men. Haupt­säch­lich des­halb, weil die Steue­rung und das Hand­ling des rei­nen Son­nen­stroms für die Was­ser­stoff­pro­duk­ti­on ein in der Pra­xis noch zu erfor­schen­des Feld dar­stellt. Bei Sol­werk sind sie aber über­zeugt, dass der kür­ze­ste Weg vom Strom zum Was­ser­stoff eine beson­ders gute Lösung ist. Mot­to: je ein­fa­cher, desto kosten­gün­sti­ger. Aus tech­ni­scher Sicht ist der Elek­tro­ly­seur, den Sol­werk von der Part­ner­fir­ma Kyros Hydro­gen Solu­ti­ons GmbH aus Föritz­tal (Land­kreis Son­ne­berg) bekom­men hat, kein Hexen­werk. Land­wirt Mike Alex weiß, wovon er spricht: „Die Strom­pro­duk­ti­on mit Bio­gas ist deut­lich auf­wän­di­ger.“ Und: „Man darf nicht immer zu groß den­ken!“ – das ergänzt Sascha Sebald. Der Geschäfts­füh­rer wür­de mit dem Was­ser­stoff in und mit Klein­tanks am lieb­sten nur regio­na­le Part­ner ver­sor­gen. Idea­ler­wei­se sogar über eine Direkt­lei­tung hin­un­ter nach Nie­der­füll­bach, wo zum Bei­spiel die Dienst­fahr­zeu­ge im Bau­hof der Gemein­de betankt wer­den könn­ten. „Die Lei­tung zu ver­le­gen“, sagt Sebald, „wäre tech­nisch kein Pro­blem“. Wich­tig ist es nun, dass der Sol­werk-Elek­tro­ly­seur zügig einen Was­ser­an­schluss bekommt. Opti­mal wäre der kur­ze Weg zum Gebäu­de der „Flug­tech­ni­schen Arbeits­ge­mein­schaft“ oben am Stein­rücken, das bereits ans die Was­ser­ver­sor­gung ange­schlos­sen ist. Hier­zu wur­den bereits auch posi­ti­ve erste Gesprä­che mit der SÜC geführt, wel­che das Pro­jekt voll unter­stüt­zen möch­te. Ähn­lich wie bei vie­len sei­ner ande­ren Inno­va­tio­nen, geht das Team von Sol­werk mit sei­ner Idee der Was­ser­stoff­pro­duk­ti­on erst ein­mal allein vor­an. Aber Mar­tin Schmitz, Wirt­schafts­för­de­rer des Landkreises

Coburg, kann sich gut vor­stel­len, dass beim Nie­der­füll­ba­cher Elek­tro­ly­seur erste Inter­es­sen­ten nicht lan­ge auf sich war­ten las­sen wer­den. „Inzwi­schen zei­gen immer mehr Unter­neh­men in der Regi­on kon­kre­tes Inter­es­se an Was­ser­stoff als Ener­gie­trä­ger. Das The­ma hat in den ver­gan­ge­nen Mona­ten in der Wirt­schaft spür­bar Fahrt auf­ge­nom­men.“ Dass nun erst­ma­lig eine viel­leicht rich­tungs­wei­sen­de Anla­ge im Land­kreis Coburg in Betrieb geht, freut Land­rat Seba­sti­an Straubel natür­lich sehr: „Wir haben hier ein unheim­lich inter­es­san­tes Pro­jekt mit einem Ener­gie­trä­ger, der auch bei uns im Cobur­ger Land in Zukunft eine wich­ti­ge Rol­le spie­len kann.“ Sascha Sebald ist indes­sen froh, dass der Elek­tro­ly­seur in Nie­der­füll­bach steht. Denn mit dem Land­rats­amt Coburg hat das Team von Sol­werk bei der Geneh­mi­gung von Pho­to­vol­ta­ik-Anla­gen bereits mehr­fach zu tun gehabt. „Die Zusam­men­ar­beit läuft hier sehr gut. Man merkt, dass der Land­kreis auf­ge­schlos­sen für Inve­sto­ren ist und bei sol­chen Pro­jek­ten bereits jede Men­ge Erfah­rung gesam­melt hat.“ Auch wenn Meik Alex immer den Begriff der „Ver­suchs­an­la­ge“ betont: Bei Sol­werk sind sie über­zeugt davon, dass ihr Ansatz – Ärmel hoch­krem­peln, nicht lan­ge reden, ein­fach mal machen – auch beim neu­en Elek­tro­ly­seur zum Erfolg füh­ren wird. Bür­ger­mei­ster Basti­an Bütt­ner gefällt die­se Art: „Wir als Gesell­schaft müs­sen froh sein, dass es Unter­neh­men wie Sol­werk gibt, die den Mut haben, neue Tech­no­lo­gien aus­zu­pro­bie­ren.“ Sascha Sebald geht davon aus, dass noch in die­sem Jahr die ersten Was­ser­stoff­tanks am Stein­rücken befüllt werden.