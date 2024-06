Was moti­viert mich für mei­ne ehren­amt­li­chen Tätig­keit? Wie kann Enga­ge­ment gewür­digt wer­den und was kön­nen wir tun um Ehren­amt­li­che zu gewin­nen und zu hal­ten? Über die­se Fra­gen tausch­ten sich, unter­stützt von Micha­el Schmitt vom Frei­wil­li­gen­zen­trum „Cari­thek“, rund fünf­zig ehren­amt­lich Täti­ge aus dem Land­kreis Bam­berg im Rah­men des dies­jäh­ri­gen Ver­net­zungs­tref­fens im gro­ßen Saal des Bau­ern­mu­se­ums Frens­dorf aus. Neben der Wür­di­gung ihrer Arbeit, die auch ein ein­fa­ches „Dan­ke“ sein kann, wünsch­ten sich die Ehren­amt­li­chen unter ande­rem bes­se­re Kon­di­tio­nen für und einen leich­te­ren Zugang zur Baye­ri­schen Ehren­amts­kar­te. Außer­dem wur­de deut­lich, dass es nicht ein­fach ist, Men­schen für ein lang­jäh­ri­ges Enga­ge­ment zu gewin­nen. Des­halb ist es umso wich­ti­ger, Ehren­amt­li­che für kon­kre­te Tätig­kei­ten zu wer­ben und sie in ihrer Tätig­keit zu moti­vie­ren – bei­spiels­wei­se durch eine öffent­li­che Wür­di­gung, gemein­sa­me Aus­flü­ge, klei­ne Auf­merk­sam­kei­ten und posi­ti­ve Rückmeldungen.

Ein­ge­la­den sind zu den jähr­li­chen Ver­net­zungs­tref­fen die Behin­der­ten- und Senio­ren­be­auf­trag­ten der Gemein­den sowie die Bera­te­rin­nen und Bera­ter für Alters­fra­gen und Ehren­amt­li­che in der Wohn­be­ra­tung im Land­kreis Bam­berg. Ver­an­stal­tet wur­de das Tref­fen von Peter Mül­ler und Kath­rin Wein­kauf vom Fach­be­reich Sozia­le Ent­wick­lung, Inklu­si­on des Land­rats­amts Bam­berg. Im Anschluss an den fach­li­chen Aus­tausch waren alle Anwe­sen­den noch auf einen klei­nen Imbiss und zum infor­mel­len Aus­tausch eingeladen.