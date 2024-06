Innen­städ­te brau­chen neue Akzen­te. Zusam­men mit dem Post SV Bam­berg tra­gen auch wir, der Flo­or­ball Deutsch­land e.V., einen Teil zur Bele­bung der Bam­ber­ger Innen­stadt bei.

Street Flo­or­ball in Bamberg

Auf dem Max­platz in Bam­berg fin­det am Sonn­tag, den 7. Juli 2024, die 3. Street Flo­or­ball Tour statt. Ins­ge­samt gibt es im Som­mer acht Vor­run­den-Tur­nie­re in Deutsch­land (und Österreich) auf zen­tra­len Plät­zen, um der hier noch rela­tiv unbe­kann­ten Sport­art Flo­or­ball mehr Auf­merk­sam­keit zu ver­schaf­fen. Wir laden Sie offi­zi­ell zu die­sem Tur­nier­tag ein. Von 10 – 19 Uhr sind wir auf dem Max­platz zu fin­den. Neben der Vor­stel­lung unse­rer Sport­art prä­sen­tie­ren sich der Post SV sowie ande­re loka­le Ver­ei­ne und die sport­li­che Viel­falt der Welterbestadt.

Ablauf des Turniertags

Um 10 Uhr star­ten Kin­der und Jugend­li­che (<13 J.) ihr Tur­nier und wer­den gegen 14 Uhr geehrt. Bis ca. 19 Uhr spie­len Erwach­se­ne (>13 J.). Geschlech­ter und Alters­klas­sen tre­ten bunt gemischt an. Fair­play und Spaß ste­hen im Vor­der­grund. Die Ver­an­stal­tung kann kosten­los und ohne Anmel­dung besucht wer­den. Es gibt Akti­ons­stän­de zum Aus­pro­bie­ren der Sport­art uvm. Der Post SV ver­kauft Spei­sen und Getränke.

Was Flo­or­ball über­haupt ist?

Der rasan­te Team­sport ent­stand in der heu­ti­gen Form in Skan­di­na­vi­en und der Schweiz aus Eis- und Hal­len­hockey. Gespielt wird der sehr leich­te Loch­ball mit eben­falls sehr leich­ten Schlä­gern. Somit ist die Ver­let­zungs­ge­fahr gering, der Spaß­fak­tor von Beginn an riesig.