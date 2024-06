In Bam­berg ver­wan­delt sich das Stadt­bild: Die Wan­der­baum­al­lee bringt fri­sches Grün in graue Stra­ßen. Neun Bäu­me und ein Hoch­beet sol­len noch die­sen Som­mer 2024 durch ver­schie­de­ne Stadt­tei­le wan­dern und tem­po­rä­re grü­ne Oasen und leb­haf­te Treff­punk­te für die Nach­bar­schaft schaf­fen. Im Rah­men des För­der­pro­jek­tes Mit­mach­Kli­ma ruft die Stadt Bam­berg die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger dazu auf, Stand­or­te für die Wan­der­baum­al­lee vor­zu­schla­gen. In Bam­berg fehlt es oft an Grün in den Stra­ßen, die grau und trist wir­ken. In gemein­sa­mer Initia­ti­ve von der Stadt Bam­berg zusam­men mit den Ver­ei­nen mach­bar bam­berg und Bund Natur­schutz Bam­berg soll die Wan­der­baum­al­lee für Abwechs­lung sor­gen. Neun mobi­le Bäu­me und ein Hoch­beet zie­hen durch die Vier­tel und laden zum Ver­wei­len und Aus­tau­schen ein. Sitz­ge­le­gen­hei­ten laden die Nach­bar­schaf­ten ein, sich zu tref­fen, ins Gespräch zu kom­men und ihre direk­te Wohn­um­ge­bung ein­mal anders zu erle­ben. Neben der tem­po­rä­ren Ver­schö­ne­rung der Stra­ßen, machen die Bäu­me auch auf das Poten­zi­al für Begrü­nung in den Stra­ßen auf­merk­sam. Wie ver­än­dert sich die Wahr­neh­mung dei­ner Stra­ße durch die Begrü­nung mit Bäu­men? Wel­che Kon­tak­te ent­ste­hen durch die Auf­ent­halts­mög­lich­kei­ten vor der eige­nen Haus­tür? Wel­che Ver­bin­dun­gen erge­ben sich durch die geteil­te Ver­ant­wor­tung für die Wan­der­baum­al­lee? Bereits 2023 star­te­te der Ver­ein mach­bar bam­berg in der Innen­stadt ein Pilot­pro­jekt mit drei Bäu­men. Nun soll die Baum­al­lee im Rah­men der Paten­pro­jek­te im Pro­jek­te Mit­Mach­Kli­ma wei­ter wach­sen und wan­dern. Das Beson­de­re: Die Stand­or­te der Wan­der­baum­al­lee wer­den von den Bür­gern vor­ge­schla­gen. Mit Unter­stüt­zung von der Stadt Bam­berg wer­den geeig­ne­te Stra­ßen geprüft und ausgewählt.

Gesucht wer­den wieder…

Stra­ßen, die Platz für Wan­der­bäu­me bieten

Gieß­pa­ten, die für die Was­ser­ver­sor­gung der Pflan­zen sorgen

Nach­bar­schaf­ten, die den Umzug der Wan­der­baum­al­lee fei­ern möchten

Wenn Du die Wan­der­baum­al­lee in Ihrer Stra­ße begrü­ßen möch­ten, mel­de Dich beim Mit­Mach­Kli­ma-Team mit Dei­nem Stand­ort­wunsch! Schrei­be dazu bis 21. Juni 2024 eine E‑Mail an mitmachklima@​stadt.​bamberg.​de. Nen­ne dei­ne Stra­ße und füge mög­lichst ein Foto oder einen Kar­ten­aus­schnitt bei, auf dem mög­li­che Stand­or­te für Bäu­me und Hoch­beet mar­kiert sind. Beschrei­be kurz, ob und inwie­fern die Nach­bar­schaft bereits infor­miert ist bzw. nach dei­ner Ein­schät­zung ein­be­zo­gen wer­den könn­te. Bei Fra­gen kannst du dich jeder­zeit ger­ne an uns wen­den, über das Kon­takt­for­mu­lar auf www​.mit​mach​kli​ma​.de oder unter der Tele­fon­num­mer 0951 87–1711. Wir freu­en uns auf dei­ne Einladung!