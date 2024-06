Die Stadt Bau­nach bringt die belieb­te­sten Bands und Musi­ker vom ver­gan­ge­nen Bau­n­a­cher Stadt­fest 2023 am Frei­tag, den 14. Juni und Sams­tag, den 15. Juni im Schloss­gar­ten auf die Büh­ne. Bands und Künst­ler, die in unse­rer Regi­on viel­leicht noch nicht so bekannt sind, im ver­gan­ge­nen Juli aber gezeigt haben, dass sie rich­tig was drauf­ha­ben! An zwei Aben­den bekom­men drei ver­schie­de­ne Acts für je eine Stun­de die Chan­ce auf der Büh­ne zu zei­gen, was in ihnen steckt. „Die Besu­che­rin­nen und Besu­cher dür­fen sich auf einen tol­len Kon­zert­abend im histo­ri­schen Ambi­en­te des Bau­n­a­cher Schloss­gar­tens mit einem abwechs­lungs­rei­chen Pro­gramm und ein­zig­ar­ti­gen Künst­lern freu­en, die posi­tiv über­ra­schen wer­den!“, lädt Bür­ger­mei­ster Tobi­as Rop­pelt (CBB) zum Event nach Bau­nach ein. „Die Zuhö­rer kön­nen Pick­nick­decken mit­brin­gen und auf der Wie­se im histo­ri­schen Schloss­gar­ten mit Freun­den gemüt­lich chil­len oder auf den vor­han­de­nen Bier­tisch­gar­ni­tu­ren bei­sam­men­sit­zen und den Abend bei Musik und Lich­ter­ket­ten zusam­men genie­ßen. Für ein abwechs­lungs­rei­ches Geträn­ke- und Spei­sen­an­ge­bot ist selbst­ver­ständ­lich auch gesorgt,“ ergänzt Mela­nie Schmitt vom Stadt­mar­ke­ting Bau­nach die Einladung.

Die Band „Baneful Voices“ eröff­net mit gefühl­vol­len Bal­la­den, bekann­ten Pop- und aus­drucks­star­ken Rock­songs den ersten Abend. Als „fine and groo­vy Acou­stic Music“ bezeich­nen die bei­den Musi­ker und Musik­leh­rer Alex­an­der Feser & Dani­el Saf­fer ihren Sound, den sie mit zwei­stim­mi­gem Gesang, Gitar­re und Bass auf die Büh­ne brin­gen. Das fan­ta­sti­sche Fahr­stuhlor­che­ster, beein­druck­te und fas­zi­nier­te beim Stadt­fest 2023 ihre Zuhö­re­rin­nen und Zuhö­rer durch die Lei­den­schaft, Pop- und Soul­mu­sik zum Leben zu erwecken und neu zu inter­pre­tie­ren. Mit Hits von Amy Wine­hou­se, Nina Simo­ne und Stevie Won­der brin­gen die Künst­ler Ener­gie und Authen­ti­zi­tät auf die Büh­ne. Drei­stim­mig und mit Gän­se­haut­ga­ran­tie beginnt der Sams­tag­abend mit der Band H2B aus dem Land­kreis Bam­berg. Anschlie­ßend inter­pre­tiert Han­nes Wöl­fel inter­na­tio­na­le Songs aus 40 Jah­ren Musik­ge­schich­te, ohne sie zu ver­fäl­schen oder gar zu ent­stel­len. Dabei nutzt er jede Facet­te, die mit Stim­me, Gitar­re und Loop­sta­ti­on mög­lich ist. Ihre gen­re­über­grei­fen­den Musik­stücke von Rock, Pop bis Coun­try im ganz eige­nen, bern­stein-feu­ri­gen Stil prä­sen­tiert die Band Fuck­le­ber­ry bestehend aus Ste­ve Mor­gen, Mimi Schnei­der und Mini­ka Roma­nov­ska zum Abschluss des Kon­zert­abends. Soll­te es das Wet­ter nicht ganz so gut mei­nen, weicht die Ver­an­stal­tung unkom­pli­ziert ins moder­ne Bür­ger­haus gegen­über aus. Tickets für nur 15 € pro Abend und wei­te­re Infos auf der Home­page www​.buer​ge​haus​-bau​nach​.de oder unter 09544–9846777.