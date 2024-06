Der Umwelt- und Kli­ma­pakt des Frei­staa­tes Bay­ern hat einen wei­te­ren Part­ner aus dem Land­kreis Coburg bekom­men: Die Schrei­ne­rei Uebel­hack aus Neu­stadt erfüll­te durch gro­ßes Enga­ge­ment im betrieb­li­chen Umwelt­schutz den Kri­te­ri­en­ka­ta­log, der für eine Teil­nah­me am Umwelt- und Kli­ma­pakt gestellt wird. Den Lohn für die Ver­mei­dung von Umwelt­be­la­stun­gen, ein umwelt­ver­träg­li­ches Wirt­schafts­wachs­tum und den Ver­zicht auf über­flüs­si­ge Büro­kra­tie im Betriebs­ab­lauf hat es für die Schrei­ne­rei Uebel­hack aus den Hän­den von Land­rat Seba­sti­an Straubel gege­ben: die Part­ner­ur­kun­de für den Umwelt- und Kli­ma­pakt, unter­zeich­net von Umwelt­mi­ni­ster Thor­sten Glau­ber. Die Aus­zeich­nung des Neu­stadter Fami­li­en­be­trie­bes war für Seba­sti­an Straubel ein pas­sen­des Bei­spiel für das, was den Umwelt- und Kli­ma­pakt aus­zeich­ne. Dort sei­en es nicht nur die „Glo­bal Play­er“ wie Audi und BWM, die sich enga­gie­ren, son­dern auch klei­ne und mitt­le­re Betrie­be sowie das Hand­werk. „Die Schrei­ne­rei Uebel­hack ist ein ech­tes Fami­li­en­un­ter­neh­men mit über fünf Jahr­zehn­ten erfolg­rei­cher Geschich­te“, sag­te der Land­rat bei der Über­ga­be der Teil­neh­mer-Urkun­de. Sol­che Unter­neh­men aus­zu­zeich­nen, sei immer eine gro­ße Freu­de, ergänz­te Seba­sti­an Straubel: „Denn genau die­se Betrie­be sind es, die in Bay­ern zig-tau­sen­de Arbeits­plät­ze für tüch­ti­ge Mit­ar­bei­ter bereitstellen.“