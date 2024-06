Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Hoher Sach­scha­den nach Vorfahrtsverletzung

COBURG. Zwei demo­lier­te Autos und min­de­stens 25.000 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls vom Don­ners­tag­abend im Cobur­ger Stadtgebiet.

An der Ein­mün­dung Ket­schen­dor­fer Straße/​Karchestraße stie­ßen im Kreu­zungs­be­reich eine 53-jäh­ri­ge BMW-Fah­re­rin sowie ein 28-jäh­ri­ger Opel-Fah­rer mit ihren Fahr­zeu­gen zusam­men. Durch die Wucht des Auf­pralls wur­den bei­de Autos mas­siv beschä­digt. Sie waren nicht mehr fahr­be­reit. In bei­den Fäl­len über­nahm ein Abschlepp­dienst die Ber­gung der Fahr­zeu­ge. Die Fahr­zeug­insas­sen blie­ben unver­letzt. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Sach­scha­den auf und ermit­teln gegen die 53-Jäh­ri­ge Unfall­ver­ur­sa­che­rin wegen Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Auto stößt mit Motor­rad zusam­men – Ein Schwerverletzter

UNTER­SIE­MAU, OT OBER­SIE­MAU, LKR. COBURG. Nach einem Zusam­men­stoß zwi­schen einem Citro­en und einem Motor­rad brach­te der Ret­tungs­dienst am Don­ners­tag­nach­mit­tag den 59-jäh­ri­gen Zwei­rad­fah­rer in die Not­auf­nah­me des Cobur­ger Klinikums.

Auf Höhe des Orts­schil­des von Ober­sie­mau in Rich­tung Buch am Forst fah­rend, wen­de­te eine 55-Jäh­ri­ge um 13.45 Uhr mit ihrem Fahr­zeug. Beim Rück­wärts­fah­ren über­sah sie beim Ein­bie­gen in die Kreis­stra­ße den Motor­rad­fah­rer, der mit dem Citro­en der Frau zusam­men­stieß. Der Motor­rad­fah­rer stürz­te und kam, eben­so wie sein Kraft­rad, auf dem Rad­weg neben der Kreis­stra­ße zum Lie­gen. Bei­de Fahr­zeu­ge waren der­art stark beschä­digt, dass sie abge­schleppt wer­den muss­ten. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin blieb unver­letzt. Der Motor­rad­fah­rer wur­de mit meh­re­ren Frak­tu­ren vom Ret­tungs­dienst in die Not­auf­nah­me des Cobur­ger Kli­ni­kums gebracht. Ein Abschlepp­un­ter­neh­men über­nahm die Ber­gung der bei­den Fahr­zeu­ge. Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me war die Kreis­stra­ße CO 28 zwi­schen Ober­sie­mau und Buch am Forst kurz­zei­tig gesperrt. Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln gegen die Unfall­ver­ur­sa­che­rin wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung sowie Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Van­da­len unterwegs

Stein­wie­sen: Im Bereich Stein­wie­sen waren in der Zeit von Mon­tag bis Mitt­woch offen­sicht­lich Van­da­len unter­wegs. Es wur­de fest­ge­stellt, dass im Bereich Sil­ber­berg ein Müll­ei­mer aus der Ver­an­ke­rung geris­sen und in die Rodach geschmis­sen wur­de. Im Bereich „Bad­brück­la“ und am Rad­weg in Rich­tung Erla­b­rück mach­ten sich die Unbe­kann­ten an jeweils einem Müll­ei­mer und an der Bus­hal­te­stel­le „Leitsch“ an einem Müll­ei­mer und einer Park­bank zu schaf­fen. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf meh­re­re hun­dert Euro.

Ein­gangs­tür beschädigt

Wal­len­fels: Am frü­hen Don­ners­tag­mor­gen wur­de die Ein­gangs­tür der Spar­kas­sen­fi­lia­le am Markt­platz beschä­digt. Unbe­kann­te hat­ten den Tür­griff ver­bo­gen und hier­bei einen Scha­den in Höhe von rund 300,- Euro ver­ur­sacht. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

- Fehl­an­zei­ge -