Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Nach Dieb­stahl auch noch Streit gesucht

BAM­BERG. Don­ners­tag­früh wur­den in einem Super­markt in der Pödel­dor­fer Stra­ße ein 22-Jäh­ri­ger und ein 26-Jäh­ri­ger dabei beob­ach­tet, wie sie ver­schie­de­ne Arti­kel in ihre Taschen steck­ten und den Laden ver­lie­ßen, ohne die­se zu bezah­len. Die vom Markt­lei­ter infor­mier­te Poli­zei­strei­fen konn­ten bei den Bei­den Die­bes­gut im Wert von ca. 30 Euro finden.

Am Nach­mit­tag wur­de in einem ande­ren Super­markt in der Pödel­dor­fer Stra­ße ein 55-Jäh­ri­ger nach dem Kas­sen­be­reich von einem Ange­stell­ten gebe­ten, sei­ne Tasche zu öff­nen. Dort wur­den drei Fla­schen Kräu­ter­li­kör im Wert von ca. 18 Euro auf­ge­fun­den. Gegen­über der ein­tref­fen­den Poli­zei­strei­fe war der Laden­dieb äußerst unko­ope­ra­tiv und sicht­lich alko­ho­li­siert. Ihm wur­de ein Platz­ver­weis aus­ge­spro­chen und ein Haus­ver­bot aus­ge­hän­digt. Nach Anzei­gen­auf­nah­me ver­ließ er das Geschäft, um aller­dings 15 Minu­ten spä­ter dort wie­der auf­zu­schla­gen und Streit zu suchen. Dies­mal wur­de er von der Poli­zei in Gewahr­sam genom­men. Auf den Weg in die Zel­le belei­dig­te er noch die ein­ge­setz­ten Beamten.

Zwei­rad­fah­rer muss­ten nach Unfall zur Behand­lung ins Klinikum

BAM­BERG. Don­ners­tag­früh woll­te eine 75-Jäh­ri­ge mit ihrem VW/​Golf von der Star­ken­feld­stra­ße nach rechts in den Ber­li­ner Ring abbie­gen. Hier­bei über­sah sie einen 39-Jäh­ri­gen Fahr­rad­fah­rer, der ver­bots­wid­rig ent­ge­gen­ge­setzt der Fahr­bahn den Kreu­zungs­be­reich über­fuhr und es kam zum Zusam­men­stoß. Der Rad­fah­rer ver­letz­te sich dabei leicht und muss­te zur Behand­lung ins Kli­ni­kum Bam­berg gebracht wer­den. Sach­scha­den an den bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand in Höhe von ca. 500 Euro.

Don­ners­tag­abend kam es in der Gau­stadter Haupt­stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall mit einer leicht ver­letz­ten Per­son. Dort stand ein Rol­ler­fah­rer an einer roten Ampel, als ihm eine 40-Jäh­ri­ge mit ihrem BMW auf das Heck fuhr. Der 60-Jäh­ri­ge fiel dar­auf­hin mit­samt dem Rol­ler auf den Asphalt. Er wur­de zur Behand­lung ins Kli­ni­kum gebracht. An den bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Che­mi­ka­li­en rufen Groß­ein­satz aus

BAM­BERG. In einem Mehr­fa­mi­li­en­haus Am Hei­del­steig wur­den am Don­ners­tag­abend auf dem Dach­bo­den ver­schie­de­ne Che­mi­ka­li­en gefun­den. Dort hat­te ein Hob­by­che­mi­ker sich ein klei­nes Labor ein­ge­rich­tet. Da die Samm­lung der ver­schie­de­nen und nicht bestimm­ba­ren Che­mi­ka­li­en teil­wei­se mit gif­tig und gesund­heits­schäd­lich bezeich­net waren, wur­de die Feu­er­wehr hin­zu­ge­zo­gen. Der Bereich um das Wohn­haus wur­de vor­sorg­lich abge­sperrt. Es konn­te fest­ge­stellt wer­den, dass von den Che­mi­ka­li­en kei­ne aku­te Gefähr­dung aus­geht. Mit dem Umwelt­amt der Stadt Bam­berg wird Kon­takt auf­ge­nom­men, um die Sub­stan­zen ord­nungs­ge­mäß zu entsorgen.

Brü­der stän­kern im Stadtgebiet

BAM­BERG. Zu einer hand­fe­sten Aus­ein­an­der­set­zung kam es am Frei­tag­früh gegen 1:30 Uhr am Schön­leins­platz. Ein Geschwi­ster­paar war dort unter­wegs und zeig­ten sich gegen jede ihnen ent­ge­gen­kom­men­de Per­son aggres­siv. Außer­dem trat ein 26-Jäh­ri­ger gegen meh­re­re Gegen­stän­de. Als die Brü­der auf eine Grup­pe Jugend­li­cher traf, schlug der 26-Jäh­ri­ge auf zwei Per­so­nen ein. Bei Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fe woll­te das Geschwi­ster­paar flüch­ten, wur­den aber am Schil­ler­platz ange­hal­ten. Um wei­te­re Straf­ta­ten zu ver­hin­dern, durf­te der 26-Jäh­ri­ge sei­ne 1,98 Pro­mil­le in der Zel­le aus­schla­fen. Sein Bru­der durf­te nach Hau­se gehen.

Der Heim­weg erfolg­te dann zu Fuß

BAM­BERG. Im Lau­fe des Don­ners­tags wur­den ein 55-Jäh­ri­ger und ein 44-Jäh­ri­ger betrun­ken auf ihren E‑Scooter von der Poli­zei Bam­berg erwischt. Am Mor­gen war der Jün­ge­re in der Obe­ren König­stra­ße mit 1,2 Pro­mil­le und am Abend der Älte­re Am Hah­nen­weg mit 0,44 Pro­mil­le unter­wegs. Bei­den wur­de die Wei­ter­fahrt unter­sagt. Dem 55-Jäh­ri­gen wur­de bereits am Sonn­tag der Füh­rer­schein wegen Trun­ken­heits­fahrt eingezogen.

Frei­tag­früh wur­de in der Pfi­ster­stra­ße eine 25-Jäh­ri­ge dabei beob­ach­tet, wie sie auf ihr Fahr­rad stei­gen woll­te. Auf­grund ihrer Alko­ho­li­sie­rung gelang ihr dies aller­dings nicht. Sie setz­te ihren Weg zu Fuß fort.

Poli­z­ein­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

GUN­DELS­HEIM. Vier graue Alu-Klapp­stüh­le sowie eine 4‑fach klapp­ba­re Alu­lei­ter im Wert von ca. 500 Euro lie­ßen unbe­kann­te Die­be zwi­schen 14. und 16. Mai von der Ter­ras­se eines Anwe­sens in der Boden­acker­stra­ße mitgehen.

Zeu­gen, die den Abtrans­port des Die­bes­gu­tes beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

HALL­STADT. Aus einem unver­sperrt in der Rot­dorn­stra­ße abge­stell­ten Pkw ent­wen­de­ten Unbe­kann­te Kopf­hö­rer, zwei Arm­band­uh­ren, Ohr­rin­ge und Bar­geld im Gesamt­wert von ca. 200 Euro. Der Dieb­stahl ereig­ne­te sich am Mitt­woch, zwi­schen 1 Uhr und 7 Uhr.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

DÖRF­LEINS. Ein blau­es iPho­ne 13 Mini im Wert von 300 Euro stahl ein Unbe­kann­ter wäh­rend des Trai­nings aus der unver­sperr­ten Umklei­de­ka­bi­ne des Sportheimes.

Zeu­gen, die am Don­ner­sta­bend, zwi­schen 18.50 und 20.30 Uhr, ver­däch­ti­ge Per­so­nen beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten, sich an die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, zu wenden.

Ver­kehrs­un­fäl­le

MEM­MELS­DORF. Sach­scha­den von ca. 4.000 Euro ent­stand bei einem Ver­kehrs­un­fall am Don­ners­tag­nach­mit­tag. Von der Josef-Fösel-Stra­ße kom­mend woll­te ein 79-jäh­ri­ger Auto­fah­rer in die Staats­stra­ße 2190 Rich­tung Dro­sen­dorf abbie­gen. Dabei miss­ach­te­te er die Vor­fahrt eines Lkw-Fah­rers, so dass es zum Zusam­men­stoß kam. Glück­li­cher­wei­se blie­ben bei­de Fahr­zeug­füh­rer unver­letzt. Der nicht mehr fahr­be­rei­te Pkw muss­te auf­grund eines enor­men Front­scha­dens abge­schleppt werden.

Son­sti­ges

BREI­TEN­GÜSS­BACH. In eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le geriet am Don­ners­tag­abend ein Auto­fah­rer im Gewer­be­park. Da wäh­rend der Über­prü­fung des Fahr­zeug­füh­rers dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest­ge­stellt wur­den durf­te der 23-Jäh­ri­ge nicht wei­ter­fah­ren und muss­te zur Blut­ent­nah­me ins Krankenhaus.

MEM­MELS­DORF. Deut­li­chen Alko­hol­ge­ruch nah­men Poli­zei­be­am­te am Don­ners­tag­abend bei einem 36-jäh­ri­gen Rad­fah­rer wahr, der von der Staats­stra­ße in Rich­tung Schre­ber­gär­ten fuhr. Als dem Rad­ler mit­ge­teilt wur­de, dass auf­grund sei­nes Alko­hol­pe­gels eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus durch­ge­führt wird, ergriff die­ser die Flucht. Nahe der Kapel­len­stra­ße konn­te der Flüch­ti­ge jedoch nach kur­zer Ver­fol­gung auf­ge­grif­fen werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Alko­ho­li­siert und gewalt­tä­tig: Drei jun­ge Män­ner wer­fen mit einer Flasche

BAY­REUTH. Am frü­hen Don­ners­tag Abend kam es im Bereich Moritz­hö­fen zu einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung. Drei in Bay­reuth stu­die­ren­de jun­ge Män­ner ver­such­ten zunächst eine Fah­ne vor einem Gebäu­de in Moritz­hö­fen zu ent­wen­den. Als der Eigen­tü­mer die drei Män­ner ansprach, regier­ten die­se mit kör­per­li­cher Gewalt gegen den Eigen­tü­mer. Beim Ent­fer­nen von der Tatört­lich­kei­ten dreh­ten sie sich noch­mals um und war­fen eine Bier­fla­sche in Rich­tung des Geschä­dig­ten. Die­ser wur­de glück­li­cher­wei­se nicht getrof­fen. Die Grup­pe konn­ten durch Strei­fen des ZED Bay­reuth und der PI Bay­reuth-Stadt in der Nähe der Uni­ver­si­tät auf­ge­grif­fen wer­den. Hier­bei wur­de durch die ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten eine deut­li­che Alko­ho­li­sie­rung aller drei Män­ner fest­ge­stellt. Die­se erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen ver­such­ter gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung und ver­such­tem Diebstahl.

51 Jah­re alter Bay­reuth fährt nach dem Kon­sum vom Betäubungsmitteln

BAY­REUTH. Einen 51jährigen Bay­reu­ther kon­trol­lier­ten Beam­te der PI Bay­reuth-Stadt am Frei­tag Mor­gen gegen 04:00 Uhr, in der Neu­en Hei­mat mit sei­nem Mofa. Bei der Kon­trol­le stell­ten die Beam­ten dro­gen­ty­pi­sche Erschei­nun­gen fest.. Ein frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Dro­gen­schnell­test bestä­tig­te den Ver­dacht. Den Fah­rer erwar­tet und ein Straf­ver­fah­ren wegen uner­laub­ten Besitz von Betäu­bungs­mit­tel und eine Buß­geld­ver­fah­ren wegen Fah­ren unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln, mit 500 Euro und einem Monat Fahrverbot.

Ver­kehrs­un­fall endet mit Führerscheinentzug

BAY­REUTH. Am Don­ners­tag gegen 22:00 Uhr kam es im Bereich Anne­cy­platz zu einem Ver­kehrs­un­fall mit zwei betei­lig­ten Pkw. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin, eine 20jährige aus Neu­burg an der Donau stam­men­de Ser­vice­kraft, fuhr mit ihrem Pkw von der Bahn­hof­stra­ße aus kom­mend am Anne­cy­platz nach links in Rich­tung des Hohen­zol­lern­rings. Die Pkw­fah­re­rin hat­te zum Unfall­zeit­punkt „grün“, über­sah aber den ihr eben­falls bei „grün“ ent­ge­gen­kom­mend Pkw des 48 Jah­re alten Bay­reu­thers. Beim Abbie­ge­vor­gang nach links tou­chier­te die Unfall­ver­ur­sa­che­rin den Pkw des Bay­reu­thers. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ins­ge­samt 24.000 Euro. Ver­letzt wur­de bei dem Unfall nie­mand. Bei der Unfall­auf­nah­me durch die ein­ge­setz­ten Beam­ten der PI Bay­reuth-Stadt, nah­men die­se beim dem Unfall­geg­ner einen deut­li­chen Alko­hol­ge­ruch wahr. Ein durch­ge­führ­ter Alko­test ergab eine Kon­zen­tra­ti­on von 1,18 Pro­mil­le. Den 48jähren Pkw­len­ker erwar­tet und ein Straf­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr, der Füh­rer­schein wur­de sicher­ge­stellt. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin erwar­tet ein Bußgelverfahren.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Unbe­kann­ter fährt Gra­nit­säu­le um – Poli­zei bit­tet um Mithilfe

Fich­tel­berg. Ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer hat in Fich­tel­berg am Don­ners­tag in der Zeit zwi­schen 07 Uhr und 14 Uhr bei einem Wohn­an­we­sen im Mühl­weg im Bereich der Haus­num­mer 18 eine Gra­nit­säu­le ange­fah­ren und ist danach geflüch­tet. Die Säu­le zer­brach nach dem Zusam­men­stoß in zwei Tei­le, wodurch ein Sach­scha­den in einem hohen drei­stel­li­gen Bereich ent­stand. Nähe­re Anga­ben zum Ver­ur­sa­cher lie­gen der Poli­zei bis dato nicht vor.

Die Poli­zei bit­tet daher Zeu­gen, wel­che im oben genann­ten Zeit­raum im Bereich des Mühl­weg irgend­wel­che Fest­stel­lun­gen gemacht haben und sach­dien­li­che Hin­wei­se der Poli­zei geben kön­nen, dies der sach­be­ar­bei­ten­den Dienst­stel­le, den ZED Bay­reuth unter der Tele­fon­num­mer 0921–5062062 werk­tags zu den übli­chen Büro­zei­ten mitzuteilen.

Bei Ver­kehrs­kon­trol­len am Don­ners­tag meh­re­re Ver­kehrs­sün­der beanstandet

Spei­chers­dorf. Beam­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuths zogen Ver­kehrs­teil­neh­mer, wel­che unter Dro­gen- und Alko­hol­ein­fluss stan­den aus dem Ver­kehr. Eben­so wur­den Ver­stö­ße nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz geahndet.

In Mit­tags­zeit des Don­ners­tag wur­de ein 19-Jäh­ri­ger in Spei­cher­dorf einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Beim Kon­troll­ge­spräch fie­len den Beam­ten dro­gen­ty­pi­sche Sym­pto­me auf. Die­ser Ver­dacht wur­de bestä­tigt, als der jun­ge Auto­fah­rer zugab, an den Vor­ta­gen Joints geraucht zu haben. Die Fahrt war damit für den Mann aus dem Gemein­de­ge­biet Spei­chers­dorf been­det. Anschlie­ßend muss­te er sich einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen. Zudem muss er nach Aus­wer­tung der Blut­pro­be mit einem ein­mo­na­ti­gem Fahr­ver­bot und einem Buß­geld rechnen.

In den Abend­stun­den wur­den von uni­for­mier­ten und zivi­len Strei­fen zwei E‑Scooter Fah­rer bean­stan­det. Bei­de führ­ten ihre Fahr­zeu­ge ohne Ver­si­che­rungs­schutz. Ein 30 – Jäh­ri­ger Ita­lie­ner war mit einem abge­lau­fe­nem Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen am Rol­ler ange­bracht, unter­wegs. Gegen Mit­ter­nacht wur­de ein 31 – Jäh­ri­ge Tür­ke am Bereich des Bahn­hofs kon­trol­liert. Grund der Anhal­tung war die Tat­sa­che, dass am E‑Scooter kein Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ange­bracht war. Bei­de im Gemein­de­ge­biet Spei­chers­dorf wohn­haf­ten jun­gen Män­ner muss­ten ihre Rol­ler abstel­len und die wei­te­re Rei­se zu Fuß fort­set­zen. Bei­de müs­sen sich zudem wegen Delik­ten nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz verantworten.

Gegen Mit­ter­nacht fiel ein 55 – Jäh­ri­ger Kem­nather ins Raster der Fahn­der. Bei dem Auto­fah­rer konn­te Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt wer­den. Bei der anschlie­ßen­den Über­prü­fung stell­te sich her­aus, dass er mit 0,64 Pro­mil­le Atem­al­ko­hol­wert am Stra­ßen­ver­kehr teil­ge­nom­men hat. Die erlaub­te Höchst­gren­ze von 0,5 Pro­mil­le wur­de somit deut­lich über­schrit­ten. Gegen den Fah­rer wird nun ein Buß­geld und ein ein­mo­na­ti­ges Fahr­ver­bot von der Zen­tra­len Buß­geld­stel­le ver­hängt werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

FORCH­HEIM. Am Don­ners­tag­mit­tag über­sah eine 67-jäh­ri­ge Pkw-Füh­re­rin beim Ein­bie­gen auf ein Tank­stel­len­ge­län­der einen auf dem Fahr­rad­weg fah­ren­den 24-jäh­ri­gen Fahr­rad­fah­rer. Die bei­den Ver­kehrs­teil­neh­mer stie­ßen zusam­men, sodass sich der Fahr­rad­fah­rer leicht ver­letz­te und im Kli­ni­kum Forch­heim behan­delt wer­den muss­te. Sach­scha­den war nicht entstanden.

Son­sti­ges

FORCH­HEIM. Gleich zwei stark alko­ho­li­sier­te Fahr­rad­fah­rer wur­de von der Poli­zei Forch­heim am Don­ners­tag­abend aus dem Ver­kehr gezo­gen. Bereits um 19:35 Uhr hat­te ein 50-jäh­ri­ger Mann beim Alko­test einen Wert von 1,64 Pro­mil­le gebla­sen. Um 22:40 Uhr wur­de die­ser von einem 47-jäh­ri­gem Mann mit dem Wert von 2,28 Pro­mil­le aber noch deut­lich über­bo­ten. Da bei­de Wer­te im Bereich der abso­lu­ten Fahr­un­tüch­tig­keit lagen, muss­ten die Män­ner mit zur Blut­ent­nah­me und erwar­ten nun eine Straf­an­zei­ge wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Unfall­flucht angezeigt

MARKT­GRAITZ / LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. Im Tat­zeit­raum von Mitt­woch, 21:00 Uhr, bis Don­ners­tag, 07:00 Uhr, beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen in der Let­ten­reu­ther Stra­ße gepark­ten schwar­zen Citro­en Ber­lin­go. Bei der Unfall­auf­nah­me konn­ten Fahr­zeug­tei­le des Unfall­ver­ur­sa­chers auf­ge­fun­den wer­den. Recher­chen hin­sicht­lich der Fahr­zeug­tei­le erga­ben, dass es sich um ein Klein­kraft­rad der Mar­ke „Alpha Motors“, Modell „Cap­puch­i­no“ han­deln muss. Der Sach­scha­den am Pkw des Geschä­dig­ten beläuft sich auf ca. 250 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/95200 entgegen.

Can­na­bis in der Nähe von Kin­dern geraucht

BURG­KUNST­ADT / LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. Im Rah­men der Strei­fe tra­fen Poli­zei­be­am­te am Don­ners­tag­abend einen 29-jäh­ri­gen Mann rau­chend auf einer Bank sit­zend am Fest­platz im Alten Post­weg an. Bei Erblicken der Strei­fe warf die­ser einen Gegen­stand hin­ter die Park­bank, wel­cher sich im Anschluss als Joint her­aus­stell­te. Im unmit­tel­ba­ren Umfeld des Man­nes befand sich einen Fami­lie mit Klein­kind. Zudem fand in der Nähe des Rau­chers auch gera­de ein Kin­der­fuß­ball­trai­ning statt. Da der 29-Jäh­ri­ge nach Eröff­nung der Ord­nungs­wid­rig­keit nach dem Kon­sum­can­na­bis­ge­setz wenig Ver­ständ­nis zeig­te, wur­de die­sem ein Platz­ver­weis erteilt.

Grau­en BMW beschädigt

LICH­TEN­FELS. Ein 25-jäh­ri­ger Mann stell­te sei­nen Pkw am Diens­tag gegen 16:45 Uhr in einer Park­bucht in der Theo­dor-Heuss-Stra­ße ab. Am Mitt­woch­früh gegen 07:45 Uhr stell­te der dann einen „roten“ Lack­ab­rieb am rech­ten Sei­ten­spie­gel fest. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich uner­laubt vom Unfall­ort, ohne sich um sei­ne gesetz­li­chen Pflich­ten zu küm­mern. Der Sach­scha­den wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Zeu­gen­hin­wei­se tei­len Sie bit­te hie­si­ger Poli­zei­dienst­stel­le unter der Tel.-Nr. 09571/95200 mit.

Uner­laubt entfernt

BURG­KUNST­ADT / LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag gegen 15:00 Uhr park­te eine 28-jäh­ri­ge Frau ihren grau­en Daim­ler­Chrys­ler vor einer Bau­stel­le im Schwar­zen Gra­ben. Als sie gegen 17:00 Uhr zu ihrem Pkw zurück­kam, stell­te sie einen Scha­den am Fahr­zeug­heck fest. Die Scha­dens­hö­he beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/95200 entgegen.