Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Auf­fahr­un­fall mit meh­re­ren Verletzten

Kalch­reuth – Am 13.06.2024 gegen 19:50 Uhr, ereig­ne­te sich auf der Kreis­stra­ße ERH 33 ein Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den. Der Fahr­zeug­füh­rer eines Pkw erkann­te zu spät einen ande­ren ver­kehrs­be­dingt hal­ten­den Pkw. Bei der hier­durch ver­ur­sach­ten Kol­li­si­on ver­keil­ten sich die bei­den Fahr­zeu­ge leicht. In dem Fahr­zeug, wel­ches ver­kehrs­be­dingt hal­ten muss­te, befand sich noch eine Bei­fah­re­rin. Alle drei Unfall­be­tei­lig­ten erlit­ten leich­te Ver­let­zun­gen und wur­den zur Nach­sor­ge und Behand­lung nach Erlan­gen in die Not­auf­nah­me der Unfall­chir­ur­gie ver­bracht. Die bei­den Fahr­zeu­ge wur­den abge­schleppt, aus­ge­lau­fe­nen Betriebs­stof­fe durch die Feu­er­wehr Dormitz abge­bun­den. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ins­ge­samt ca. 15000,- Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Am 13.06.2024, im Zeit­raum von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr, park­te eine 55jährige ihren Opel in Her­zo­gen­au­rach in der Würz­bur­ger Stra­ße. Bei Rück­kehr zu ihrem Fahr­zeug stell­te sie fest, dass der lin­ke Außen­spie­gel abge­fah­ren war. Die Höhe des Scha­dens beläuft sich auf ca. 400 €. Der unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne die erfor­der­li­chen Fest­stel­lun­gen durch­füh­ren zu las­sen. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach (09132/7809–0) in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch

Poli­zei sucht Zeu­gen nach Unfallflucht

Ein in der Zeit von Mitt­woch 18.00 Uhr bis Don­ners­tag 06.30 Uhr am Pend­ler­park­platz an der B 470 bei der Anschluss­stel­le Höch­stadt-Ost abge­stell­ter Lkw wur­de von einem unbe­kann­ten Fahr­zeug an einem Rei­fen ange­fah­ren, so dass Sach­scha­den in Höhe von 2000 Euro ent­stand. Der Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich uner­laubt und beging so eine umgangs­sprach­lich als Unfall­flucht bezeich­ne­te Straf­tat. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch erbit­tet Zeu­gen­hin­wei­se wie immer unter der 09193/63940.

Unfall ver­ur­sacht Stau in Höch­stadt a.d. Aisch

Ein Fron­tal­zu­sam­men­stoß im Grei­en­dor­fer Weg in Höch­stadt a.d. Aisch hat am Don­ners­tag­nach­mit­tag um 16.00 Uhr zu einem Ver­kehrs­stau bis in den Ort geführt. Eine 21 Jah­re alte Auto­fah­re­rin aus einem Nach­bar­land­kreis kam Rich­tung Lon­ner­stadt nach links auf die Gegen­fahr­bahn und kol­li­dier­te dort mit dem Pkw einer 53jährigen Pkw-Len­ke­rin. Die bei­den Frau­en kamen mit Prel­lun­gen in Kran­ken­häu­ser, der Bei­fah­rer vom Fahr­zeug der Rich­tung Höch­stadt fah­ren­den Dame begab sich selbst in ärzt­li­che Behand­lung. Den Sach­scha­den schätzt die Poli­zei auf ins­ge­samt 20.000 Euro. Der Grund für das Abdrif­ten der jun­gen Auto­fah­re­rin nach links soll die Suche nach einer Packung Taschen­tü­cher wäh­rend der Fahrt gewe­sen sein.