BUR­GE­BRACH, LKR. BAM­BERG. Ein Unbe­kann­ter warf am Don­ners­tag­abend in Bur­ge­brach einen soge­nann­ten Molo­tow­cock­tail in einen Schre­ber­gar­ten. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt wegen ver­such­ter Brand­stif­tung und sucht Zeugen.

Am Don­ners­tag, gegen 17.30 Uhr, bemerk­te eine Hob­by­gärt­ne­rin den Brand­ge­ruch in ihrem Schre­ber­gar­ten in der Förs­dor­fer Stra­ße. Der Gar­ten liegt am Orts­aus­gang von Bur­ge­brach in Rich­tung der Ort­schaft Förs­dorf. Als die Frau der Sache auf den Grund ging, war bereits ein auf­merk­sa­mer Pas­sant dabei, die Flam­men mit einer Gieß­kan­ne abzu­lö­schen und den bren­nen­den Gegen­stand aus dem Gemü­se­beet zu holen. Es han­del­te sich um eine Art Wurf­brand­satz. Die­ser soge­nann­te „Molo­tow­cock­tail“, eine Fla­sche mit brenn­ba­rer Flüs­sig­keit und einem getränk­ten Stoff­tuch als Lun­te, lag ange­zün­det zwi­schen den Pflan­zen. Eine unbe­kann­te Per­son hat­te ihn offen­bar in den Gar­ten gewor­fen. Da die Fla­sche aus Pla­stik war und nicht zer­brach, kam es glück­li­cher­wei­se nicht zu einer Explo­si­on. Ver­letzt wur­de niemand.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg führt Ermitt­lun­gen wegen ver­such­ter Brand­stif­tung gegen Unbe­kannt. In die­sem Zusam­men­hang suchen die Beam­ten nach dem hilfs­be­rei­ten Mann, der den Brand­satz im Gar­ten abge­löscht hat­te. Bei Ein­tref­fen der Poli­zei hat­te er sich bereits wie­der ent­fernt. Er kommt jedoch als wich­ti­ger Zeu­ge in Betracht.

Soll­ten Sie sich in der genann­ten Per­son wie­der­erken­nen oder haben als Zeu­ge ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge in der Nähe des Schre­ber­gar­tens gese­hen, hel­fen Sie bit­te mit. Mel­den Sie sich bei der Kri­po Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491.