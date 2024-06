Der belieb­te Kulm­ba­cher Wochen­markt am Markt­platz muss am Sams­tag, 15. Juni 2024, ent­fal­len. Hin­ter­grund ist die inter­na­tio­na­le Sport-Ver­an­stal­tung Spar­tan Race, die vom 14. bis 16. Juni 2024 in Kulm­bach gastiert. Der Markt­platz wird im Rah­men des Spar­tan Race zum Star­be­reich für tau­sen­de Sport­le­rin­nen und Sport­ler aus aller Welt umfunk­tio­niert. Am Mitt­woch, 19. Juni 2024, fin­det der Kulm­ba­cher Wochen­markt wie­der ganz regu­lär von 7 bis 12 Uhr auf dem Markt­platz statt. Neben Gar­ten- und Zier­pflan­zen sowie fri­schem Obst und Gemü­se kön­nen Ein­hei­mi­sche und Gäste hier Fisch‑, Fleisch- und Back­wa­ren und z. B. auch Honig und Eier aus der Regi­on erstehen.

