Bam­berg Ser­vice nutzt früh­zei­tig abge­schlos­se­ne Sanie­rung des Bus­steigs am ZOB für Zusatzmaßnahme

Nach der Sanie­rung der Brücken­stra­ße in den Pfingst­fe­ri­en und der direkt anschlie­ßen­den Sanie­rung des Bus­steigs F am ZOB packt die Abtei­lung Stra­ßen- und Brücken­bau von Bam­berg Ser­vice gleich den näch­sten Sanie­rungs­fall im Stadt­ge­biet an: Der stark beschä­dig­te Geh- und Rad­weg am Hein­richs­damm zwi­schen Hain­stra­ße und Soden­stra­ße erhält auf rund 380 Metern Län­ge eine neue Asphalt­schicht. Erst vor weni­gen Tagen gab es Hin­wei­se aus dem Umfeld des Wil­helm-Löhe-Senio­ren­heims zum schlech­ten Zustand des gegen­über­lie­gen­den Fuß- und Rad­wegs. Dass die Sanie­rungs­maß­nah­me so schnell umge­setzt wer­den kann, ist dem Umstand zu ver­dan­ken, dass der Bus­steig F am ZOB deut­lich schnel­ler fer­tig­ge­stellt wer­den konn­te als zunächst ange­nom­men. Die Bau­stel­len­ein­rich­tung beginnt am Mon­tag, 10. Juni. Fuß­gän­ger wer­den auf die gegen­über­lie­gen­de Stra­ßen­sei­te gelei­tet, Rad­ver­kehr fließt auf der Stra­ße. Die Sanie­rung wird ca. zwei Wochen in Anspruch nehmen.