Wie jeden Monat, so lädt Forch­heim for Future auch im Juni zum monat­li­chen offe­nen Tref­fen ins Zukunfts­haus ein. Am Mon­tag, den 17. Juni tref­fen sich um 18.30 Uhr wie­der Akti­ve sowie Inter­es­sier­te und Neu­gie­ri­ge zu einem infor­ma­ti­ven, aber gemüt­li­chen Zusam­men­sein in der Satt­ler­tor­stra­ße 16. Wie geht es uns ange­sichts der vie­len Pro­ble­me? Was erwar­ten wir? Es geht dar­um, über all die nega­ti­ven Nach­rich­ten nicht zu ver­zwei­feln, son­dern Mög­lich­kei­ten des kon­struk­ti­ven Umgangs damit zu fin­den und die Zukunft zu gestal­ten. „Es ist zwar wie es ist, aber es wird was wir dar­aus machen! Nur wenn wir nichts tun, bes­sert sich auch nichts!“ Zum Tref­fen sind alle will­kom­men, auch Men­schen, die Forch­heim for Future erst ein­mal ken­nen ler­nen möch­ten. Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich, ein­fach hinkommen.