Das Abschnei­den von Bünd­nis 90/​Die Grü­nen im Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt ist aus der Sicht der bei­den Krei­spre­che­rin­nen Patri­zia Elia­ni Siontas und Man­fred Bach­may­er „ein deut­li­cher Weck­ruf“ an die Par­tei. Dabei gel­te der Dank allen Wahl­kämp­fe­rin­nen und Wahl­kämp­fern, die sich in schwie­ri­gen Wahl­kampf­zei­ten enga­giert haben. Die Grund­stim­mung im Wahl­kampf sei geprägt gewe­sen von Sor­gen und Äng­sten vie­ler Men­schen vor der Zukunft. Eine genaue Ana­ly­se der Ursa­chen für das Wahl­er­geb­nis wer­de in den näch­sten Tagen erfol­gen. „Wah­len wer­den gemein­sam gewon­nen und gemein­sam ver­lo­ren“, so das grü­ne Sprecherinnenteam.

Licht­blicke in Erlan­gen und Wachenroth

Der posi­ti­ve Aus­gang der Bür­ger­ent­schei­de für die Stadt­um­land­bahn nach Her­zo­gen­au­rach und für Wind­vorran­ge­bie­te in Wachen­roth sei­en Licht­blicke am Wahl­tag gewe­sen. Mit Ein­satz und Enga­ge­ment kön­nen Zukunfts­the­men in schwie­ri­gen Zei­ten Mehr­hei­ten fin­den, so Patri­zia Elia­ni Siontas und Man­fred Bachmayer.