Der LBV Coburg lädt alle Natur­freun­de am Frei­tag­nach­mit­tag, 14. Juni, zu einer kosten­lo­sen Wan­de­rung in Seß­lach ein. Es geht zu den Feucht­bio­to­pen im Alster­grund, einem euro­pa­recht­li­chen FFH-Schutzgebiet.

„Bei der Wan­de­rung erkun­den wir vier Schutz­flä­chen, begin­nend mit einer Aus­gleichs­flä­che bei Rothen­berg, wo Mäan­der am Bach­lauf der Alster wie­der­her­ge­stellt wur­den“, sagt Diplom-Bio­lo­ge Ger­hard Hüb­ner, der die Wan­de­rung für den gemein­nüt­zi­gen Cobur­ger Natur­schutz­ver­ein orga­ni­siert. „Wei­ter geht es zu einer LBV-Flä­che süd­lich Unter­ell­dorf mit bewei­de­ten Wie­sen­tüm­peln.“ Höhe­punkt der Wan­de­rung ist jedoch die LBV-Salz­wie­se nörd­lich Unter­ell­dorf, ein ein­zig­ar­ti­ger Bio­top­typ in Ober­fran­ken. Vor Ort erfah­ren die Exkur­si­ons­teil­neh­mer, wie die­ser geschützt wur­de, und ent­decken viel­leicht bota­ni­sche Rari­tä­ten. Abschlie­ßend wird der Wahl­wie­se nörd­lich Ober­ell­dorf ein Besuch abge­stat­tet, einen so genann­ten Geschütz­ten Land­schafts­be­stand­teil mit sel­te­nen Pflan­zen wie Troll­blu­me und Breit­blätt­ri­gem Knabenkraut.

Die Weg­strecke beträgt ins­ge­samt zir­ka fünf Kilo­me­ter. Alle Wan­der­freu­di­gen tref­fen sich am 14. Juni um 17 Uhr am Spiel­platz am süd­li­chen Orts­rand von Rothen­berg an der Stra­ße nach Heil­gers­dorf. „Wir freu­en uns über rege Teil­nah­me! Mit­brin­gen muss man nur gute Lau­ne und festes Schuh­werk.“ Die Wan­de­rung ist als One-Way kon­zi­piert: Eine Rück­fahrt von Fah­rern zur Abho­lung der Fahr­zeu­ge vom Start­punkt wird vom LBV Coburg orga­ni­siert. Zum Aus­klang ist eine abschlie­ßen­de gemein­sa­me Ein­kehr in Seß­lach vor­ge­se­hen, daher ist eine Anmel­dung bei gerhard.​huebner@​lbv.​de erwünscht, um gege­be­nen­falls eine Reser­vie­rung vor­neh­men zu können.