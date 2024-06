Reges Trei­ben herrsch­te beim Was­ser­rad­fest des Kreis­ver­ban­des Erlan­gen-Land von Bünd­nis 90/​Die Grü­nen, Auf­takt der Akti­on „Grü­ne Wege in unse­re Hei­mat“ des grü­nen Bezirks­ver­ban­des Mit­tel­fran­ken. Als Ehren­gä­ste konn­ten die bei­den Spre­cher Patri­zia Elia­ni Siontas und Man­fred Bach­may­er MdL Chri­sti­an Zwan­zi­ger und Bezirks­spre­cher Flo­ri­an Tisch­ler begrü­ßen. Bei selbst­ge­backe­nen Kuchen und fai­rem Kaf­fee fei­er­ten die grü­nen Mit­glie­der bis in den spä­ten Abend ihr Som­mer­fest. Vie­le Besu­che­rin­nen und Besu­cher nutz­ten die Mög­lich­keit, an der Was­ser­rad­füh­rung von Georg Krei­ner teil­zu­neh­men. Mit dem Erhalt und der Pfle­ge des Schloß­an­ger­ra­des lei­sten die Möh­ren­dor­fer Grü­nen einen wich­ti­gen Bei­trag zum Erhalt die­ser Bewäs­se­rungs­tech­nik, so Kreis­vor­stand­mit­glied Karin Kreiner.