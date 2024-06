Der Cobur­ger Senio­ren­bei­rat ver­an­stal­tet in den Som­mer­mo­na­ten Juni, Juli und August, jeweils am 3. Diens­tag in der Zeit von 15 bis 16.30 Uhr einen offe­nen Stamm­tisch für Senio­rin­nen und Senio­ren. Die­ser Stamm­tisch gibt Bür­ge­rin­nen und Bür­gern die Mög­lich­keit, mit den Mit­glie­dern des Senio­ren­bei­ra­tes ins Gespräch zu kom­men, über aktu­el­le The­men zu dis­ku­tie­ren und klei­ne und grö­ße­re Sor­gen zu erör­tern. Auch wenn der Senio­ren­bei­rat nicht für jedes Anlie­gen oder Pro­blem sofort eine Lösung parat hat, dann doch zumin­dest eine Idee, wohin man sich wen­den kann. Natür­lich soll der Stamm­tisch auch eine Gele­gen­heit sein, neue Kon­tak­te zu knüp­fen. Die Damen und Her­ren des Senio­ren­bei­ra­tes freu­en sich über rege Teilnahme.

Ter­mi­ne: