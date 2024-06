Ohne frem­des Blut hät­ten tag­täg­lich tau­sen­de Men­schen in Deutsch­land kei­ner­lei Über­le­bens­chan­ce. Die aus­rei­chen­de Ver­sor­gung mit Blut­prä­pa­ra­ten ist jedoch kei­nes­falls selbst­ver­ständ­lich und funk­tio­niert nur durch das kon­ti­nu­ier­li­che Enga­ge­ment von vie­len frei­wil­li­gen Blutspendern/​innen.

Aktu­ell geht die Blut­spen­de­be­reit­schaft in der gesam­ten Bun­des­re­pu­blik lei­der merk­lich zurück. Gro­ße Ver­sor­gungs­lücken hät­ten jedoch lebens­be­droh­li­che Aus­wir­kun­gen auf Patienten/​innen und müs­sen unter allen Umstän­den ver­mie­den wer­den. Um die­ser enor­men Her­aus­for­de­rung, auch mit Blick auf den anste­hen­den Som­mer – eine Zeit, in der lei­der erfah­rungs­ge­mäß weni­ger Blut gespen­det wird – zu begeg­nen, appel­liert das Rote Kreuz an alle spen­de­fä­hi­gen Men­schen: „Bit­te kom­men Sie zu unse­ren BRK-Blut­spen­de­ter­mi­nen und spen­den Sie Ihr Blut für Mit­men­schen in Not. Sie lei­sten damit einen uner­setz­lich wich­ti­gen Dienst an unse­rer Gemein­schaft und ret­ten Leben!“, so Rose­ma­rie Göh­ring, die als Stv. BRK-Kreis­vor­sit­zen­de gemein­sam mit rund 100 ehren­amt­li­chen Helfern/​innen das Blut­spen­de­we­sen im Land­kreis Lich­ten­fels unterstützt.

Eine ganz beson­de­re Mög­lich­keit zum Blut­spen­den bie­tet sich am kom­men­den Mon­tag, 17.06.2024, in der Lich­ten­fel­ser Stadt­hal­le. Alle Blutspender/​innen kön­nen sich hier auf ein beson­de­res „High­light“ freu­en, denn als klei­nes Dan­ke­schön für das gemein­nüt­zi­ge Enga­ge­ment gibt es an die­sem Tag fri­sche frän­ki­sche Brat­wür­ste vom Grill. Die bei­den Rot­kreuz­ler Ste­phen Bau­er­sachs und Lukas Schä­fer, wel­che das Blut­spen­de­we­sen übli­cher­wei­se als Ver­wal­tungs­mit­ar­bei­ter im Lich­ten­fel­ser BRK-Zen­trum unter­stüt­zen, wer­den bei die­sem Ter­min ihre Schreib­ti­sche gegen eine Brat­wurst­bu­de ein­tau­schen und ins­ge­samt rund 1.000 Brat­wür­ste für die Spender/​innen gril­len. Natür­lich wird es auch wie­der eine vega­ne Alter­na­ti­ve geben.

„Wir sind unse­ren Spen­de­rin­nen und Spen­dern sehr dank­bar, denn sie lei­sten unei­gen­nüt­zig einen wert­vol­len und lebens­ret­ten­den Bei­trag zur Gesund­heits­ver­sor­gung unse­rer Bevöl­ke­rung. Des­halb wol­len wir unse­ren Spen­de­rin­nen und Spen­dern immer wie­der etwas Beson­de­res bie­ten und wir hof­fen, dass sie sich auch heu­er wie­der über unser Brat­wurst-Ange­bot freu­en wer­den“, so der Stv. BRK-Kreis­ge­schäfts­füh­rer Ste­phen Bau­er­sachs über die mitt­ler­wei­le schon zur Tra­di­ti­on gewor­de­nen Bratwurst-Aktion.

Als wei­te­res Ange­bot wird es an die­sem Blut­spen­de­ter­min auch wie­der eine Kin­der­be­treu­ung geben. Wäh­rend die Eltern oder Groß­el­tern mit ihrer Blut­spen­de Leben ret­ten, wis­sen sie ihre Klein­sten von den erfah­ren­den BRK-Betreu­ern/in­nen bestens ver­sorgt. „Mit unse­rer Kin­der­be­treu­ung ermög­li­chen wir den Spen­de­rin­nen und Spen­dern eine ent­spann­te Blut­spen­de und gleich­zei­tig haben die Kin­der eine schö­ne Zeit“, erläu­tert Rose­ma­rie Göh­ring freudig.

Der Blut­spen­de­ter­min fin­det am kom­men­den Mon­tag, 17.06.2024, von 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr in der Lich­ten­fel­ser Stadt­hal­le, Schüt­zen­platz 10, statt. Das Rote Kreuz hofft auf eine hohe Spen­den­be­reit­schaft der Bevölkerung.

Blut spen­den kann im Übri­gen jeder gesun­de Mensch ab dem 18. Geburts­tag. Frau­en kön­nen vier­mal, Män­ner sechs­mal inner­halb von zwölf Mona­ten Blut spen­den. Zwi­schen zwei Blut­spen­den muss ein Min­dest­ab­stand von 55 spen­de­frei­en Tagen lie­gen. Zur Blut­spen­de mit­zu­brin­gen ist unbe­dingt ein amt­li­cher Licht­bild­aus­weis wie Per­so­nal­aus­weis, Rei­se­pass oder Füh­rer­schein (jeweils das Ori­gi­nal) und der Blut­spen­de­aus­weis. Bei Erstspendern/​innen genügt ein amt­li­cher Lichtbildausweis.

Um War­te­zei­ten zu ver­mei­den bzw. zu ver­kür­zen, bit­tet das Rote Kreuz alle Spen­de­wil­li­gen um Online-Ter­min­re­ser­vie­rung auf www​.blut​spen​de​dienst​.com. Der Besuch der Blut­spen­de­ter­mi­ne ist wei­ter­hin auch ohne vor­he­ri­ge Ter­min­re­ser­vie­rung mög­lich, ggf. dann aber mit län­ge­ren War­te­zei­ten verbunden.