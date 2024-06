Bay­ern för­dert in der Stadt Bam­berg den Schul­haus­bau mit knapp 800.000 Euro und den Kita-Aus­bau mit über 500.000 Euro. Das teilt die Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Staats­mi­ni­ste­rin a.D. Mela­nie Huml mit. „Die größ­te Ein­zel­för­de­rung fließt für die Teil­sa­nie­rung der Wun­der­burg­schu­le mit Sport­hal­le, hier betei­ligt sich der Frei­staat mit 700.000 Euro“, berich­tet Huml. Der Umbau der Kuni­gun­den­schu­le wird mit 51.000 Euro geför­dert, der Umbau des DG mit 31.000 Euro und Umbau des KHG mit 4.000 Euro.

Ein beson­de­res Anlie­gen ist der Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Huml die Schaf­fung zusätz­li­cher Kin­der­be­treu­ungs­plät­ze in Bam­berg. „Gera­de für berufs­tä­ti­ge Eltern ist es wich­tig, dass vor Ort genü­gend Kita-Plät­ze zur Ver­fü­gung ste­hen. Des­halb freue ich mich, dass aus Bam­berg zwei Bau­maß­nah­men für eine För­de­rung ange­mel­det wur­den und wir hier als Lan­des­ebe­ne unter­stüt­zen kön­nen“, so Huml. Den Ersatz­neu­bau der Kita Jean Paul för­dert Bay­ern mit 332.000 Euro und die neue Kita in Wil­densorg mit 204.000 Euro.

Von der För­de­rung kom­mu­na­ler Hoch­bau­maß­nah­men pro­fi­tie­ren auch zahl­rei­che Pro­jek­te im Land­kreis Bam­berg. In Humls Stimm­kreis flie­ßen dabei För­der­mit­tel in Höhe von 1,1 Mil­lio­nen Euro.

Bisch­berg erhält ins­ge­samt 315.00 Euro, für einen neu­en Kin­der­hort und die Teil­sa­nie­rung von Mit­tel­schu­le und Sport­hal­le. Der Umbau der Prie­sen­dor­fer Grund­schu­le wird mit 454.000 Euro geför­dert. An Wals­dorf gehen 304.000 Euro für die Gene­ral­sa­nie­rung der Kita Arche Noah. Ober­haid erhält einen Zuschuss von 54.000 Euro für die Erwei­te­rung der Grund- und Mittelschule.

„Bil­dung bleibt die wich­tig­ste Inve­sti­ti­on in die Zukunft unse­rer Kin­der. Des­halb haben wir von Frei­staat­sei­te aus die Zuschüs­se kräf­tig erhöht. Bay­ern­weit stel­len wir 1,07 Mil­li­ar­den Euro für den Kom­mu­na­len Hoch­bau zur Ver­fü­gung. Das sind sie­ben Pro­zent mehr als im letz­ten Jahr“, berich­tet die Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Staats­mi­ni­ste­rin a.D. Mela­nie Huml.

Über­sicht Mit­tel­zu­tei­lun­gen für den kom­mu­na­len Hoch­bau im Stimm­kreis der Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Staats­mi­ni­ste­rin a.D. Mela­nie Huml