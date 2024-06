Ober­fran­ken fei­er­te 101. Geburts­tag der Länd­li­chen Ent­wick­lung

Der Tag der offe­nen Tür am Amt für Länd­li­che Ent­wick­lung Ober­fran­ken am war ein vol­ler Erfolg. An die 1000 Gäste…