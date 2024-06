Jür­gen Dün­kel, Vor­stand der VR Bank Bay­reuth-Hof eG begrüß­te am Frei­tag, den 7. Juni, Dr. Doro­thea Grei­ner, Regio­nal­bi­schö­fin des Kir­chen­krei­ses Bay­reuth, in der Bay­reu­ther Haupt­stel­le der Bank. Anlass des Besuchs war eine Spen­de in Höhe von 2.500 Euro zu Gun­sten der Seel­sor­ge­stif­tung Ober­fran­ken, deren Vor­sit­zen­de die Regio­nal­bi­schö­fin ist. Dr. Doro­thea Grei­ner bedank­te sich für die Spen­de, die zur Unter­stüt­zung der Tele­fon Seel­sor­ge Ost­ober­fran­ken ver­wen­det wird. Das über­wie­gend ehren­amt­lich betrie­be­ne Ange­bot ermög­licht rund um die Uhr kosten­lo­se Bera­tung und Hil­fe. „Die Tele­fon Seel­sor­ge ist für alle Men­schen da“, erläu­tert die Regio­nal­bi­schö­fin. „Wer spon­tan ein hel­fen­des Gespräch sucht, kann ein­fach anru­fen, unab­hän­gig von Reli­gi­on oder Alter, egal, wie schwie­rig die Lebens­la­ge ist. Die Nach­fra­ge nach Tele­fon­seel­sor­ge ist rie­sig. Pau­sen­los klin­gelt das Tele­fon bei den gut aus­ge­bil­de­ten Mit­ar­bei­ten­den; sie lei­sten ech­te Basis­ar­beit an der Gesell­schaft, oft lan­ge bevor Kri­sen­in­ter­ven­ti­on oder The­ra­pie nötig sind.“ Die neue Lei­te­rin, Dia­ko­nin Eli­sa­beth Peter­hoff, will die Ein­rich­tung stär­ken und wirbt aktu­ell um neue Ehren­amt­li­che aus allen Tei­len der Gesell­schaft. Jür­gen Dün­kel über­gab am Nach­mit­tag den sym­bo­li­schen Scheck an die Regio­nal­bi­schö­fin und erklär­te: „Die Rein­erträ­ge unse­res Gewinn­spar­ver­eins geben uns die Mög­lich­keit, gemein­nüt­zi­ge Insti­tu­tio­nen in unse­rem Geschäfts­ge­biet zu unter­stüt­zen. Wir tun das sehr ger­ne und bedan­ken uns damit für das über­wie­gend ehren­amt­li­che Enga­ge­ment vie­ler Bür­ge­rin­nen und Bür­ger. Die Tele­fon Seel­sor­ge Ost­ober­fran­ken lei­stet wert­vol­le Unter­stüt­zung in schwie­ri­gen Momen­ten und ist auch dann ansprech­bar, wenn Men­schen sonst nie­man­den zum Reden haben. Das ist unbe­zahl­bar.“ Jedes Jahr ver­teilt die VR Bank Bay­reuth-Hof eG rund 300.000 Euro Spen­den­gel­der. Ermög­licht wird die­se Sum­me durch das Gewinn­spa­ren. Dabei wird das Zurück­le­gen klei­ner Spar­be­trä­ge mit einer Lot­te­rie ver­bun­den und somit attrak­ti­ver gemacht. Der VR Gewinn­spar­ver­ein Bay­ern e.V. ist eine Ein­rich­tung der Volks­ban­ken. Je Los wan­dern 25 Cent in die Spen­den­töp­fe der VR Ban­ken und flie­ßen als Unter­stüt­zung in die Regi­on zurück. Die Tele­fon Seel­sor­ge Ost­ober­fran­ken wur­de als Tele­fon Seel­sor­ge Bay­reuth e.V. 1969 gegrün­det. Ihr Ein­zugs­ge­biet umfasst im öst­li­chen Ober­fran­ken die fünf Städ­te und Land­krei­se Bay­reuth, Kulm­bach, Kro­nach, Hof und Wun­sie­del. Sie ist damit Ansprech­part­ne­rin für mehr als 500.000 Men­schen. Unter den Ruf­num­mern 0800/111 0 111; 0800/111 0 222 oder 116 123 fin­den Rat­su­chen­de immer ein offe­nes Ohr.