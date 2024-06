Die Inter­na­tio­na­le Musik­be­geg­nungs­stät­te Haus Mar­teau bringt Kon­zer­te der Spit­zen­klas­se in die Regi­on. „Der Lok­schup­pen des Deut­schen Dampf­lo­ko­mo­tiv Muse­ums ist ein­fach ein tol­ler Kon­zert­ort“, lädt Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm nach Neu­en­markt ein.

Haus Mar­teau auf Rei­sen gastiert dort mit dem Mei­ster­kurs für Vio­li­ne von Prof. Dani­el Gae­de am Frei­tag, 14. Juni. Der gebür­ti­ge Ham­bur­ger war von 1994 bis 2000 Kon­zert­mei­ster der Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker; welt­weit ist er als Solist und Kam­mer­mu­si­ker tätig und kon­zer­tier­te mit nam­haf­ten Orche­stern (Phil­har­mo­nia Orche­stra Lon­don, Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker oder City of Lon­don Sin­fo­nia). Seit dem Jahr 2000 hat er eine Pro­fes­sur an der Musik­hoch­schu­le Nürn­berg inne.

Sein Mot­to für sei­ne Stu­die­ren­den in Haus Mar­teau: „Seid lei­den­schaft­lich und bereit, für Eure Zie­le und Träu­me alles zu geben!“ Die­se Lei­den­schaft der jun­gen Vio­li­ni­stin­nen und Vio­li­ni­sten aus Deutsch­land und Öster­reich ist beim Haus Mar­teau auf Rei­sen-Kon­zert im Lok­schup­pen zu erleben.

Haus Mar­teau auf Rei­sen mit dem Mei­ster­kurs für Vio­li­ne von Prof. Dani­el Gaede

Frei­tag, 14. Juni 2024 um 19 Uhr

Kar­ten­vor­ver­kauf: Deut­sches Dampf­lo­ko­mo­tiv Muse­um, Bir­ken­stra­ße 5, 95339 Neu­en­markt; E‑Mail: info@​dampflokmuseum.​de

Ein­tritt Vor­ver­kauf: 10 Euro, ermä­ßigt 8 Euro (Schü­ler, Stu­die­ren­de und Schwer­be­hin­der­te mit Ausweis)

Ein­tritt Abend­kas­se: 12 Euro, ermä­ßigt 8 Euro (Schü­ler, Stu­die­ren­de und Schwer­be­hin­der­te mit Ausweis)

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.haus​-mar​teau​.de.