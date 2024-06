„Der Glas­fa­ser­aus­bau in Bay­ern läuft auf Hoch­tou­ren – kein ande­res Bun­des­land unter­stützt sei­ne Kom­mu­nen und damit auch sei­ne Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sowie die Unter­neh­men vor Ort mehr! Das baye­ri­sche Ziel ist Giga­bit bis in jedes Haus! Dass Frei­staat und Kom­mu­nen für die­ses gemein­sa­me Ziel tat­kräf­tig an einem Strang zie­hen, zeigt das star­ke Enga­ge­ment im Rah­men der Baye­ri­schen Giga­bit­för­de­rung. Seit 2014 wur­den ins­ge­samt bereits über 2,4 Mil­li­ar­den Euro inve­stiert, damit wer­den über 97.000 Kilo­me­ter Glas­fa­ser in Bay­ern ver­legt“, erklärt Finanz- und Hei­mat­mi­ni­ster Albert Füracker.

„Eine moder­ne digi­ta­le Infra­struk­tur ist Grund­pfei­ler für gleich­wer­ti­ge Lebens­ver­hält­nis­se in Stadt und Land und das ‚Tor zur Welt‘. Der Frei­staat Bay­ern enga­giert sich seit Jah­ren auf frei­wil­li­ger Basis mas­siv, um eine best­mög­li­che Ver­sor­gung sei­ner Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ins­be­son­de­re in den länd­li­chen Regio­nen zu ermög­li­chen. Er freut sich, dass der Frei­staat den Markt Hirschaid beim Breit­band­aus­bau mit über 1,66 Mil­lio­nen Euro unter­stüt­zen kann. Damit wer­den wei­te­re 896 Adres­sen mit zukunfts­fä­hi­ger Glas­fa­ser erschlos­sen – ein wun­der­ba­res Bei­spiel für die her­vor­ra­gen­des Zusam­men­ar­beit von loka­ler und staat­li­cher Ebe­ne in Bay­ern zum Woh­le der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger vor Ort“, so Finanz- und Hei­mat­staats­se­kre­tär Mar­tin Schöf­fel, der die freu­di­ge Mit­tei­lung dem Markt Hirschaid überbrachte.

Der Markt Hirschaid beweist sein hohes Enga­ge­ment für Bay­erns Weg in eine Giga­bit­ge­sell­schaft und erhält hier­für einen Bescheid nach der Baye­ri­schen Giga­bi­t­richt­li­nie (Bay­Gi­bi­tR) in Höhe von 1.661.512 Euro. Der Markt betei­lig­te sich bereits am Aus­bau nach der Baye­ri­schen Breit­band­richt­li­nie sowie der För­de­rung der Glas­fa­ser­an­schlüs­se an öffent­li­chen Schu­len, Plan­kran­ken­häu­sern und Rat­häu­sern. Im Rah­men die­ser Pro­gram­me wur­den Hirschaid ins­ge­samt bereits über 1,8 Mil­lio­nen Euro an Breit­band­mit­teln des Frei­staats zugesagt.