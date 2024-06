Ab dem 16. Juni bis zum 6. Juli heißt es im Land­kreis Forch­heim erneut „Auf die Sät­tel, fer­tig, los“. Egal ob Fami­li­en­rad­tour, Sport­ein­heit oder der Weg zum Ein­kau­fen, zur Arbeit und zur Schu­le – mit allen erra­del­ten Kilo­me­ter lei­sten Sie einen wich­ti­gen Bei­trag zum Kli­ma­schutz, zur Rad­för­de­rung und zur eige­nen Gesundheit.

Eigen­stän­dig betei­li­gen sich in die­sem Jahr, die Gemein­de Hal­lern­dorf, Markt­ge­mein­de Igens­dorf, Gemein­de Neun­kir­chen a. Brand und die Stadt Forch­heim in dem Zeit­raum der Akti­ons­wo­chen an einen bun­ten Rah­men­pro­gramm, wel­ches von Ihnen mit­ge­stal­tet wird.

Zum Auf­takt des dies­jäh­ri­gen Akti­ons­zeit­rau­mes fin­det am Sonn­tag, 16. Juni 2024 um 10 Uhr, im Wies­ent­gar­ten in Eber­mann­stadt ein Fahr­rad­got­tes­dienst des Deka­nats Forch­heim statt. Für alle Kin­der wird ein Kin­der­pro­gramm ange­bo­ten. Durch die Anrei­se mit dem Fahr­rad kön­nen Sie den Got­tes­dienst in eine Fahr­rad­tour durch die traum­haf­te Frän­ki­sche Schweiz ein­bet­ten. Zusätz­lich orga­ni­siert der ADFC Kreis­ver­band Forch­heim am Sonn­tag, 16. Juni 2024 die Rad­tour „Drei-Kel­ler-Tour“ und am Mitt­woch, 19. Juni 2024 kön­nen alle Rad­be­gei­ster­ten beim Bike­fit­ting (E‑Bike-King Forch­heim) ihr Rad checken lassen.

Wenn Sie mit den erra­del­ten Kilo­me­tern am Rad­wett­be­werb STADT­RA­DELN teil­neh­men möch­ten, kön­nen Sie sich über www​.stadt​ra​deln​.de/​l​a​n​d​k​r​e​i​s​-​f​o​r​c​h​h​eim anmel­den. Ihre Fahrt­strecken kön­nen Sie über die STADT­RA­DELN-APP tracken, wobei auch ein manu­el­les Nach­mel­den über die Web­site mög­lich ist.

Das STADT­RA­DELN ist ein Wett­be­werb, bei dem der Rad­ver­kehr im Fokus steht und geför­dert wer­den soll. All die­je­ni­gen, die im Land­kreis Forch­heim woh­nen, arbei­ten, Mit­glied eines Ver­eins oder Mit­glied des Kom­mu­nal­par­la­men­tes sind, kön­nen mit­ma­chen und wäh­rend der drei­wö­chi­gen Akti­on so vie­le Kilo­me­ter wie mög­lich mit dem Rad zurück­le­gen. Auch Schü­le­rin­nen und Schü­ler kön­nen wie­der beim par­al­lel­lau­fen­den Wett­be­werb Schul­ra­deln mitmachen.

Im letz­ten Jahr sind rund 2.000 Bür­ge­rin­nen und Bür­ger mit­ge­ra­delt und haben gemein­sam in 92 Teams mehr als 300.000 Kilo­me­ter gesam­melt. Auch für die dies­jäh­ri­gen Akti­ons­wo­chen setzt der Land­kreis Forch­heim auf eine rege Betei­li­gung Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter: https://​www​.stadt​ra​deln​.de/​l​a​n​d​k​r​e​i​s​-​f​o​r​c​h​h​eim oder beim Kli­ma­schutz­ma­nage­ment, sowie der Gesund­heits­re­gi­on plus des Land­krei­ses Forchheim.