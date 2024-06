Die Spar­kas­se Coburg-Lich­ten­fels betei­ligt sich mit einer Spen­de in Höhe von 15.000 Euro.

„Wir hal­ten zusam­men!“ – unter die­sem Mot­to stel­len die baye­ri­schen Spar­kas­sen und ihre Ver­bund­part­ner finan­zi­el­le Mit­tel im Rah­men des BR-Spen­den­ta­ges bereit, um betrof­fe­ne Men­schen und Ret­tungs­kräf­te zu unter­stüt­zen und die Fol­gen des Hoch­was­sers zu bewäl­ti­gen. Die Spar­kas­se Coburg-Lich­ten­fels betei­ligt sich mit einer Spen­de in Höhe von 15.000 Euro.

Im Geschäfts­ge­biet der Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels lag der Schwer­punkt der Hoch­was­ser­aus­wir­kun­gen in der Stadt und im Land­kreis Lich­ten­fels, dort ins­be­son­de­re in Bad Staf­fel­stein. Auch der Cobur­ger Itz­grund war teil­wei­se betrof­fen. Aller­dings waren die Aus­wir­kun­gen nicht so schwer­wie­gend wie in ande­ren betrof­fe­nen Regio­nen Bayerns.

„In Anbe­tracht des Aus­ma­ßes der Flut­ka­ta­stro­phe in Bay­ern sind wir soli­da­risch und unter­stüt­zen mit 15.000 Euro die zen­tra­le Spen­den­ak­ti­on der baye­ri­schen Spar­kas­sen. Gleich­zei­tig hel­fen wir den Betrof­fe­nen vor Ort bei der schnel­len und unbü­ro­kra­ti­schen Scha­dens­be­ar­bei­tung“, hebt Vor­stands­vor­sit­zen­der Dr. Mar­tin Faber hervor.

Bis­lang haben die 59 baye­ri­schen Spar­kas­sen und der Spar­kas­sen­ver­band Bay­ern rund 350.000 Euro zuge­sagt und am BR-Spen­den­tag unter dem Mot­to „Wir hal­ten zusam­men“ an Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen in den Hoch­was­ser­ge­bie­ten gespen­det. Mit der Bay­ern­LB und der Ver­si­che­rungs­kam­mer enga­gie­ren sich auch die gro­ßen Ver­bund­part­ner der baye­ri­schen Spar­kas­sen: Die Bay­ern­LB hat bereits 200.000 Euro für Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen zuge­sagt, die Ver­si­che­rungs­kam­mer stellt den Feu­er­weh­ren im Wert von rund 100.000 Euro z.B. ein Amphi­bi­en­fahr­zeug, Was­ser­bar­rie­ren, Jetskis sowie über 1.000 Schwimm­sau­ger bereit.