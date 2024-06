Am Don­ners­tag, 13.06.2024, um 19:00 Uhr fin­det in der Mehr­zweck­hal­le in Kirch­ahorn, Kirch­ahorn 53, 95491 Ahorn­tal die Sit­zung des Gemein­de­ra­tes mit fol­gen­der Tages­ord­nung statt. Hier­zu ergeht herz­li­che Ein­la­dung an alle Bür­ge­rin­nen und Bürger.

Tages­ord­nung

Bekannt­ga­ben

Geneh­mi­gung der Nie­der­schrift der öffent­li­chen Sit­zung des Gemein­de­ra­tes vom 16.05.2024

Wün­sche und Anträge

Anschlie­ßend fin­det eine nicht­öf­fent­li­che Sit­zung statt.