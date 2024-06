Gesund­heits­ri­si­ken ken­nen, Sym­pto­me rich­tig deu­ten, schnell reagie­ren – in die­sem Jahr enga­giert sich das REGIO­MED Kli­ni­kum Coburg wie­der für die mobi­le Auf­klä­rungs­kam­pa­gne „Her­zens­sa­che Lebens­zeit“, die der­zeit mit einem signal­ro­ten Info­bus durch Deutsch­land tourt. Am Frei­tag, den 21.06.2024, macht er Halt auf dem Cobur­ger Markt­platz, dann ste­hen Exper­ten der Fach­ab­tei­lun­gen Neu­ro­lo­gie, Kar­dio­lo­gie und Dia­be­to­lo­gie sowie der phy­si­ka­li­schen Medi­zin für Fra­gen rund um die The­men Schlag­an­fall, Dia­be­tes und Herz-Kreis­lauf-Erkran­kun­gen zur Ver­fü­gung. Inter­es­sier­te kön­nen sich von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr infor­mie­ren, ihr per­sön­li­ches Risi­ko testen und sich von den Exper­ten bera­ten lassen.

Auf­klä­rung kann Leben retten

In Deutsch­land erlei­den pro Jahr etwa 270.000 Men­schen einen Schlag­an­fall. Betrof­fe­ne benö­ti­gen sofort eine The­ra­pie in spe­zia­li­sier­ten Kli­ni­ken, um Fol­ge­schä­den so gering wie mög­lich zu hal­ten. Jede Minu­te ster­ben in die­sem Fall 2.000.000 Hirn­zel­len ab. Über die Zukunft des Pati­en­ten ent­schei­den somit das Erken­nen, ein schnel­ler Trans­port zur Kli­nik sowie die dor­ti­ge Infra­struk­tur. Das REGIO­MED Kli­ni­kum Coburg betreibt eine mehr­fach von der Deut­schen Schlag­an­fall­ge­sell­schaft zer­ti­fi­zier­te Schlag­an­fallein­heit (Stro­ke Unit) mit einem spe­zi­ell geschul­ten Team aus Ärz­ten, Pfle­ge­kräf­ten und The­ra­peu­ten. Das Kli­ni­kum Coburg ist eines der weni­gen zer­ti­fi­zier­ten baye­ri­schen Throm­bek­to­mie-Zen­tren. Es bie­tet alle ver­füg­ba­ren evi­denz­ge­prüf­ten The­ra­pien, auch die modern­sten. Somit sind hier alle Vor­aus­set­zun­gen für die best­mög­li­che Behand­lung eines aku­ten Schlag­an­falls gege­ben. Gera­de bei Schlag­an­fäl­len ist Auf­klä­rung wich­tig: Wer­den Sym­pto­me zu spät erkannt, geht wert­vol­le Zeit ver­lo­ren. Die bun­des­wei­te Auf­klä­rungs­kam­pa­gne ‚Her­zens­sa­che Lebens­zeit‘ setzt genau hier an: Exper­ten ver­mit­teln im direk­ten Kon­takt not­wen­di­ges Wis­sen und för­dern das Risi­ko­be­wusst­sein. Denn wer sein per­sön­li­ches Risi­ko kennt und auf eine geziel­te Vor­beu­gung wie aus­ge­wo­ge­ne Ernäh­rung und regel­mä­ßi­ge Bewe­gung setzt, kann die Risi­ko­fak­to­ren für eine Erkran­kung ver­rin­gern, sei­ne Lebens­zeit ver­län­gern und nicht zuletzt die eige­ne Lebens­qua­li­tät erhö­hen. Vor dem Hin­ter­grund anstei­gen­der Erkran­kungs­zah­len sowie dem erheb­li­chen Risi­ko für Fol­ge­er­kran­kun­gen ist auch eine geziel­te Auf­klä­rung über die Zusam­men­hän­ge zwi­schen Dia­be­tes und den kar­dio­vas­ku­lä­ren Erkran­kun­gen wie Schlag­an­fall, Vor­hof­flim­mern, Herz­in­farkt oder Herz­in­suf­fi­zi­enz drin­gend not­wen­dig. Auch die­se The­men sind Gegen­stand der Auf­klä­rungs­kam­pa­gne. „Es ist gera­de die über­grei­fen­de Zusam­men­ar­beit von Klin­ken und Fach­ärz­ten, Selbst­hil­fe­grup­pen und Ver­bän­den, die unse­re Auf­klä­rungs­ar­beit erfolg­reich macht. Nur gemein­sam kön­nen wir die Bevöl­ke­rung nach­hal­tig sen­si­bi­li­sie­ren“, so Dr. Chri­stoph Berg­mei­er, Chef­arzt für Neu­ro­lo­gie am REGIO­MED Kli­ni­kum Coburg.