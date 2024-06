Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Auf­fahr­un­fall mit zwei Leicht­ver­letz­ten im Stadtgebiet

COBURG. Zwei ver­letz­te Fahr­zeug­insas­sen und min­de­stens 10.000 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls vom Mitt­woch­abend im Cobur­ger Stadtgebiet.

Ein 19-Jäh­ri­ger fuhr am Mitt­woch um 18 Uhr mit sei­nem BMW auf den Seat eines 25-Jäh­ri­gen auf. Durch die Wucht des Auf­pralls ver­letz­ten sich die bei­den Fahr­zeug­insas­sen im Seat leicht. An den Fahr­zeu­gen ent­stan­den Sach­schä­den im Front- und Heck­be­reich. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den auf und ermit­teln gegen den 19-jäh­ri­gen Unfall­ver­ur­sa­cher wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung im Stra­ßen­ver­kehr sowie Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Gar­ten­hüt­te gerät in Brand

AHORN, TRIEBS­DORF, LKR. COBURG. Eine bren­nen­de Gar­ten­hüt­te sorg­te am frü­hen Don­ners­tag­mor­gen für einen Ein­satz von Poli­zei und Feu­er­wehr im Ahor­ner Gemein­de­teil Triebsdorf.

Eine Zeu­gin teil­te um 4.40 Uhr eine Rauch­säu­le im Bereich der Alten Schä­fe­rei in Ahorn mit. Eine Poli­zei­strei­fe konn­te die Bran­dört­lich­keit im Däm­mings­weg in Triebs­dorf aus­fin­dig machen. Bei Ein­tref­fen der Ein­satz­kräf­te stand die Hüt­te bereits in Voll­brand. Den Sach­scha­den schät­zen die Beam­ten nach ersten Erkennt­nis­sen auf min­de­stens 10.000 Euro. Die Brand­ur­sa­che ist aktu­ell noch unklar. Brand­er­mitt­ler der Cobur­ger Kri­mi­nal­po­li­zei­in­spek­ti­on führ­ten am Mor­gen eine Brand­ort­be­ge­hung durch und sicher­ten Spu­ren. Ver­letzt wur­de bei dem Brand niemand.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Later­ne auf Autodach

Kro­nach – Am ver­gan­ge­nen Mitt­woch, gegen 11.35 Uhr fan­den im Orts­teil Knel­len­dorf, in der Stra­ße „Am Zins­hof“ Bau­ar­bei­ten statt. Hier­bei wur­de eine Stra­ßen­la­ter­ne mit­tels Kran aus der Boden­ver­an­ke­rung geho­ben. Noch frei­schwe­ben in der Luft löste sich die Lam­pe vom Kran und fiel auf das Auto­dach eines gepark­ten schwar­zen Seat. Hier­bei ist am PKW ein Scha­den in Höhe von etwa 5000 Euro entstanden.

Ohne Ver­si­che­rung unterwegs

Küps – Auf­grund der Tat­sa­che, dass der Hal­ter eines Daim­lers sei­ne Bei­trä­ge für die KFZ-Ver­si­che­rung nicht zeit­ge­recht bezahlt hat­te und die Ver­si­che­rung erlo­schen war, waren Beam­te der PI Kro­nach am ver­gan­ge­nen Mitt­woch, gegen 18.00 Uhr unter­wegs nach Küps, um die Kenn­zei­chen des PKW zu ent­stem­peln. Zunächst konn­te das Fahr­zeug an der Wohn­an­schrift nicht ange­trof­fen wer­den. Bei der Rück­fahrt nach Kro­nach kam den Beam­ten der besag­te Daim­ler im Bereich der Ein­mün­dung B173 / B85 im flie­ßen­den Ver­kehr ent­ge­gen. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und die Kenn­zei­chen wur­den ent­stem­pelt. Die Ein­lei­tung eines Straf­ver­fah­rens ist obligatorisch.

Gar­ten­mau­er beschädigt

Mark­tro­dach – Im Zeit­raum vom 11.06.24 auf den 12.06.24 fuhr ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer gegen eine Gar­ten­mau­er eines Wohn­an­we­sens in der Kreuz­berg­stra­ße in Unter­ro­dach. Auch der Gar­ten­zaun wur­de in Mit­lei­den­schaft gezo­gen. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 300 Euro.

PKW ange­fah­ren

Kro­nach – Ein bis dato unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer beschä­dig­te in der Zeit vom Diens­tag auf Mitt­woch einen wei­ßen VW Cad­dy, wel­cher in der Ger­hard-Haupt­mann-Stra­ße in Kro­nach am Fahr­bahn­rand geparkt war. Der PKW wur­de im Bereich der hin­te­ren Stoß­stan­ge beschä­digt. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei Kro­nach zu melden.

Unfall mit ver­letz­ter Beifahrerin

Wil­helms­thal – Ein die Stra­ße que­ren­der Hase war ursäch­lich für einen Ver­kehrs­un­fall, wel­cher sich am ver­gan­ge­nen Mitt­woch, gegen 11.20 Uhr auf de Kreis­stra­ße 3 ereig­ne­te. Der Fah­rer eines VW Golf, sowie der Fah­rer eines Mer­ce­des fuh­ren in die­ser Kon­stel­la­ti­on in Rich­tung Gif­ting, als unver­mit­telt vor dem Golf-Fah­rer ein Hase die Fahr­bahn über­quer­te. Auf­grund des­sen brem­se der Fah­rer ab. Dies wie­der­um bemerk­te der fol­gen­de Fah­rer des Mer­ce­des zu spät und fuhr auf den Vor­der­mann auf. Hier­bei ver­letz­te sich die Bei­fah­re­rin im VW. Der ent­stan­de­ne Gesamt­sach­scha­den beläuft sich auf etwa 9000 Euro.

Schot­ter­park­platz beschädigt

Kro­nach – Ein Gewer­be­be­trieb in der Indu­strie­stra­ße in Kro­nach hat vor kur­zem einen neu­en Schot­ter­park­platz im Bereich des Fir­men­ge­län­des ange­legt. Ver­mut­lich am Sonn­tag, 09.06.2024 unter­nahm ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer auf die­sem Platz diver­se Fahr­ma­nö­ver. Hier­bei ent­stan­den tie­fe Schleu­der­spu­ren auf der Schot­ter­decke. Der ent­stan­de­ne Scha­den wird auf ca. 500 Euro beziffert.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Gepark­ten Pkw beschä­digt und geflüchtet

Kulm­bach – Am Mitt­woch­nach­mit­tag wur­de am Park­platz des LIDL in der Albert-Ruck­de­schel-Stra­ße ein gepark­ter Pkw, Hyundai/​i20, beschä­digt. Der Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich anschlie­ßend, ohne sei­nen Pflich­ten als Unfall­ver­ur­sa­cher nach­zu­kom­men. Am Pkw ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 2.500 Euro. Zeu­gen­hin­wei­se wer­den unter Tel. 09221/609–0 erbeten.

Motor­rad­kunst­stück mit Folgen

Kulm­bach – Am Mitt­woch­abend kam es am Net­to-Park­platz in der Kro­na­cher Stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem Motor­rad und einem Pkw. Der 19-jäh­ri­ge Kulm­ba­cher mach­te mit sei­ner KTM einen Whee­lie (auf dem Hin­ter­rad fah­ren). Hier­bei bemerk­te er die Geschwin­dig­keits­re­du­zie­rung einer vor­aus­fah­ren­den 27-jäh­ri­gen BMW-Fah­re­rin nicht und fuhr auf das Heck auf. Der Krad­fah­rer ver­letz­te sich leicht am Knie und muss­te mit dem Ret­tungs­dienst in das Kli­ni­kum gebracht wer­den. Der gesam­te Sach­scha­den wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.